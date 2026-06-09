ボルシア・ドルトムントが24歳の選手をレンタルで獲得する可能性を検討

ボルシア・ドルトムントは、24歳の選手をレンタルで獲得する可能性を検討している。コモ1907は同選手に関心があるものの、BVBが求める最低2000万ユーロの移籍金を用意できないため、レンタル移籍のみが可能であると伝えられている。モレット氏によると、クートーも移籍に前向きで交渉は進展しているという。

ボルシア・ドルトムント は、 24歳の選手 を レンタル で獲得する可能性を検討している。 コモ1907は同選手に関心があるものの、BVBが求める最低2000万ユーロの移籍金を用意できないため、 レンタル 移籍のみが可能であると伝えられている。

モレット氏によると、クートーも移籍に前向きで交渉は進展しているという。 昨季終盤はニコ・コヴァチ監督の下、出場機会が激減。 最後の8試合は合計8分しかプレーせず、5試合でベンチを温めた今シーズンの彼は序盤から数試合連続で先発し、着実に成長した。 以前課題だった技術的なミスやポジション取りの甘さ、低いボール奪取率、フィジカルの不足も減らし、ミス率も改善した。

攻撃では中央へ切れ込み、クロスの精度も向上。6回の得点関与のうち5回は前半戦で記録した。 コヴァチ監督は「彼の成長には非常に満足している」と数週間前語った。

「ヤンは今シーズン、昨シーズンよりはるかに多く出場している。 ユリアンは攻撃で素晴らしい働きをし、チーム最多アシストを記録している。 右サイドに2人の優秀な選手がいるのは嬉しいが、ヤンにとっては厳しい状況だ」この発言は、夏にクートが残留する可能性を示唆している。 一方、驚異的なアシスト数を誇るライアーソンにはマンチェスター・ユナイテッドなど複数クラブが興味を示しているとされ、BVBは3000万ユーロ以上の移籍金を要求すると報じられている





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ボルシア・ドルトムント 24歳の選手 レンタル 移籍 クートー

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

前日本ウエルター級ユース王者・磯谷大心が計量パス 佐々木尽―田中空戦から刺激「そこに割って入りたい」 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）が8日、都内でプロ14戦目の前…

Read more »

実写映画「ルックバック」W主演は出口夏希＆蒔田彩珠 - スポニチ Sponichi Annex 芸能藤本タツキ氏の人気漫画を是枝裕和監督が実写映画化する「ルックバック」（9月11日公開）のダブル主演を、女優の出口夏希（24）と蒔田彩珠（23）が務めることが…

Read more »

東洋太平洋王者・佐々木尽 9・21に日本＆WBO－AP王者セムジュと3冠戦 会見では英語で意気込み - スポニチ Sponichi Annex 格闘技プロボクシング東洋太平洋王者ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9日、都内で会見し、9月21日の「Lemino BOXING PHOENIX B…

Read more »

【ボクシング】「ザ・ムービー」佐々木尽VS「ザ・アニマル」デビッド９・21八王子で３冠統一戦昨年6月に世界挑戦したプロボクシング東洋太平洋ウエルター級王者佐々木尽（24＝八王子中屋）が9月21日、東京・八王子の東京たま未来メッセで日本、WBOアジア・… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

輪島功一氏の孫 前日本ユース王者・磯谷大心が6回TKOで7連勝 初の海外勢相手に初回にはダウン奪取 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）がシェ・ジュンイ（中国）に6回…

Read more »

輪島功一氏の孫 前日本ユース王者・磯谷大心が6回TKOで7連勝 初の海外勢相手に初回にはダウン奪取 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）がシェ・ジュンイ（中国）に6回…

Read more »