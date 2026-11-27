ボルシアMGのMF宇野禅斗がブレーメン戦でアシストを記録したが、チームは3-3の引き分けに終わり、勝ち点5で最下位を維持した。

ボルシアMG のMF 宇野禅斗 が今季2つ目のアシストを記録した。 敵地のブレーメン戦にダブルボランチの一角として先発。1―1の後半1分に敵陣右寄りの位置でFW町野修斗からパスを受け、ペナルティーエリア内に絶妙なパスを通して一時勝ち越しとなるゴールを演出した。

チームは後半33分にも町野が絡んだカウンターから追加点を挙げて3―1とし、今季2勝目に大きく近づいた。 しかし、同40分に途中出場したDF板倉滉が相手クロスを頭でクリアしたボールが不運にも相手選手に渡って1点差に迫られるゴールを許すと、追加タイムにもロングボールから痛恨の失点。3―3で引き分けた。 勝利を目前で逃す結果にブレシン監督は「言葉にするのは難しい。 我々は素晴らしい試合をして勇気を持って戦った。

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同点に追いつかれるまでブレーメンは完全に姿を消していた。 良いパフォーマンスが報われるべきだった。 受け入れるのが難しい結果だ」と嘆いた。 今夏にJ1清水から加入した23歳の宇野はリーグ戦7試合（先発6）に出場して2アシスト。