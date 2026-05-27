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ボルシア・ドルトムント、来シーズンを目指す

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ボルシア・ドルトムント、来シーズンを目指す
ボルシア・ドルトムント来シーズンバイエルン・ミュンヘン
📆5/27/2026 7:47 AM
📰GoalJP_Official
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ボルシア・ドルトムントは、団結と魅力的なサッカーで来シーズン、バイエルン・ミュンヘンとの差を縮めることを目指している。スポーツディレクターのラース・リッケンは「我々は労働者精神の街から来た。勝利のために戦い、互いを支え合うのが我々の価値観だ。創造性を高め、プレーをもっと魅力的にしたい」と続けた。

18歳のカレツァスにはゲンクが3500万～4000万ユーロを要求し、BVBには負担が大きい。 来季に向けドルトムントはすでに3選手を獲得済みだ。 RBザルツブルクから約2000万ユーロでCBジョアン・ガドゥ、さらにカウア・プラテスとジャスティン・レルマという若手2人を加えた。

ボルシア・ドルトムントは、団結と魅力的なサッカーで来シーズン、バイエルン・ミュンヘンとの差を縮めることを目指している。 スポーツディレクターのラース・リッケンは「我々は労働者精神の街から来た。 勝利のために戦い、互いを支え合うのが我々の価値観だ。 創造性を高め、プレーをもっと魅力的にしたい」と続けた。

新スポーツディレクターのオーレ・ブックは守備の質の高さを強調しつつ、攻撃力の向上も必要だと語る。

「新シーズンに向けて創造性と攻撃力を高めることができれば、さらに強くなれる。 そのためには攻撃面でも強化が必要だ」とブック氏は語った。 監督については、2027年まで契約のあるニコ・コヴァチ体制を継続する方針だ。 リッケンは「内部で話し合い、強い信頼関係がある。

非常に気楽だ」と語った。 ブックは「このポジションの安定性は極めて重要だ」と語り、改善点も「一緒に議論している」と明かした。 コヴァチとのコミュニケーションは「非常に良好で、同じ方向を向いている」と強調した

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