ボニエク元選手、グアルディオラ式サッカーを「台無し」と批判

元ポーランド代表のグジェゴシュ・ボニエク氏が、マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督のボール保持型サッカーを批判し、縦速攻撃を推奨する意見を出した。

元ポーランド代表のストライカー、 グジェゴシュ・ボニエク 氏は、現代サッカーのトレンドであるボール保持型戦術に対する鋭い批判を展開した。68歳のボニエク氏は、元ユヴェントスや ASローマ で活躍した経験を持つレジェンドとして、現在の主流となっているポゼッション中心のスタイルを「サッカーが誤った方向に進んだ典型例」と断じた。

彼の批判の矛先は、特にマンチェスター・シティを指揮するペップ・グアルディオラ元監督が掲げる哲学に向けられた。ボニエク氏は「グアルディオラには大きな敬意を抱いている」と前置きした上で、しかし「彼はサッカーを台無しにした」と強い口調で述べた。この両義的な評価は、彼のスタイルへの徹底した嫌悪感を示している。

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グアルディオラ式の横パスと縦攻撃の対比

ボニエク氏が問題視する核心は、グアルディオラ・システムの基本原則にある。彼は、そのサッカーが「君から私へ、私から君へ、君から私へ」という繰り返しの原則で動いていると分析した。選手たちがボールを右へ行き、また左へ戻すことを延々と続け、試合終了時には1788本ものパスを出すようなスタイルを、彼は楽しくないと感じている。

対照的に、ボニエク氏が理想とするのは「縦にプレーし、ゴールを狙う」スタイルだ。彼は前へ前へと進むチーム、リスクを犯してでも攻撃を仕掛ける姿勢を高く評価している。この点において、彼自身の現役時代のアプローチと、現代の保守的なポゼッションサッカーは明確に相反するものとなっている。

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ラツィオやフロジノーネにみる肯定的な例

ボニエク氏は、セリエAのチームを具体例として挙げ、自らの哲学を裏付けた。古巣であるASローマの宿敵であるSSラツィオの今年の戦い方は、彼のお気に入りだとしている。ラツィオが縦にプレーし、リスクを取って攻撃をかける姿勢が、ボニエク氏が求める理想的なサッカーの形に合致しているからである。

さらに、セリエBやセリエAの昇格争いのチームであるフロジノーネにも言及した。フロジノーネは3失点するリスクを抱えながらも、4点または5点を取る可能性を秘めている戦いを展開していると称賛した。多くの失点を許す代わりに、得点のチャンスを最大化するこのスタイルを、彼は「シンプルなサッカー」「少ないパスでゴールを狙う」姿として好意的に捉えている。

現代サッカーが遅さをもたらすとの懸念

ボニエク氏は、現在の主流なサッカーの趨勢に対して、選手のパフォーマンスにおける「遅さ」の問題を指摘した。ボールを後ろへ戻す行為が増えれば増えるほど、それは「自分たちの首を絞めるようなもの」だと警鐘を鳴らした。速いパスではなく、多すぎるパスが試合のテンポを低下させ、結果的に選手の動きを鈍らせているとの見解だ。

彼は、パスは少なく、しかしその传递は速くあるべきだと主张した。その結果、今日のサッカーからは「遅さが排除された」という逆説的な結論に至っている。現在、ボールを保持し続けることに固執するチームや、縦への突破を避ける選手には、チャンスが存在しない時代になったと語った。この批判は、単純なスタイル論を超え、サッカーの本質的な面白さや緊張感をどう維持するかという根本的な問いを投げかけている。