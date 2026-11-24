ボッシュは11月20日、埼玉県東松山市にあるボッシュ 東松山工場の報道関係者向け工場見学会を実施した。

の敷地面積を有する 東松山 工場は、1940年に操業を開始。86年に渡ってディーゼルエンジン向け部品などのパワーソリューション製品を生み出しているほか、製品開発や品質保証、生産管理など幅広い活動を行なっている。

工場見学に先立ち、会議室でプレゼンテーションが行なわれた 工場見学に先立って行なわれたプレゼンテーションでは、ボッシュ 専務執行役員・パワーソリューション事業部 事業部長 岩野直哉氏、同執行役員・パワーソリューション事業部 製造部門長 小西宏典氏、同パワーソリューション事業部 製造部門 東松山工場長 越智公一郎氏、同パワーソリューション事業部 製造部門 寄居工場長 花田純一氏の4人が出席。 最初に岩野部長から事業部で手がけるパワートレーン市場のトレンドやボッシュの戦略などについて解説された。

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ボッシュではコンパクトな2輪車やATVから超大型の海上運送用のタンカーまで幅広いモビリティ向けに製品を展開しており、まずは世界各国の市場で活動する自動車メーカーとビジネスを行なうメガサプライヤーというボッシュの視点で得たデータを基に分析した、乗用車や小型商用車のパワートレーンにおける電動化のトレンドについて紹介。 今後の展開を「穏やかな移行」「着実な移行」「電動化が加速する」という3つのシナリオに分け、「BEV（バッテリ電気自動車）」「PHEV（プラグインハイブリッドカー）」「sHEV（ストロングハイブリッドカー）」「ICE（内燃機関）」の比率が4年後の2030年と9年後の2035年でどのように推移するか説明した。

「穏やかな移行」シナリオでは、2030年に約半数の47％だったICEは2035年に36％まで減少。 PHEVとsHEVは比率が動かず、減少分がBEVに流れて2030年の23％から2035年に34％に拡大する。 一方、「電動化が加速する」シナリオでは2030年の段階でICEは34％まで比率が下がっているところから2035年に20％まで減少。 BEVは過半数の57％まで拡大するという分析だが、岩野部長は今後は「穏やかな移行」シナリオで示す推移が実際のマーケットの動向に近くなるのではないかとの見解を述べた。

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グローバルでは中国や欧州といった市場では政府の方針などがけん引して電動化が加速。 一方で日本や北米、アセアンなどの市場では異なる傾向を示しているという。

しかし、いずれにせよ2035年の時点でもモーターのみで走行するBEVは半数程度で、何かしらの燃料を燃焼させて駆動力などに利用することになると解説された。 2030年から2035年にかけての展開を市場別に分析した比率では、地域によって電動化の進展にばらつきが大きいと述べ、ボッシュの工場があるタイに岩野部長が足を運んだ際にも、都市部である首都のバンコク中心部では電動化が進んでいるが、工場のある郊外まで行くとICEの比率が高くなり、これからもICEが社会に必要とされていくだろうと語った。

このような将来予想を行なっている乗用車・小型商用車のほかにも多彩なモビリティ向けに製品展開を行なっているボッシュでは、HEVやCN燃料（カーボンニュートラル燃料）など納入先のメーカーごとに異なる多様化したニーズに対応するため、従来的な同じ物を大量生産する体制から多品種を少ロットで組み立て、必要とされた製品を無駄なく生産するよう方針転換。 とくにこれは世界各地に生産拠点を展開するボッシュ内でも日本独自に進めている大きなアドバンテージとなっており、日本の工場で確立したもの作りの手法を世界展開するため力を入れていると岩野部長はアピールした。

続いてプレゼンを行なった小西部門長は、東松山工場など日本の工場で20年程前から取り組みを始めた多品種少量生産で高い品質を維持しながら多彩な製品を効率的に生産するポイントとして、異なる製品の組み立て作業をいかに短い時間で切り替えられるようにするか設計する「段取り」、Made in Japanの安心感を市場に提供し続ける「品質」、日常的に変化していく顧客ニーズに対応して収益につなげる「計画」の3点が重要だと説明。

東松山工場や寄居工場で手がけているディーゼルエンジン向け製品は、10年前、20年前と比較して全体需要は低下しているもののグローバルで見ると依然として大きなビジネスボリュームがあり、従来は1ロットで多くの製品を組み立て、在庫として保有しながらオーダーを受けて出荷するスタイルを採用していたが、効率的に見えて無駄が多く、できるだけ顧客ニーズに合わせた規模感で生産を行ないながら効率を追求し、収益性を高めることを目指して多品種少量生産への切り替えを行なったと述べた。

このほか、パワーソリューション事業部では工場におけるパフォーマンスを高めるため、生産の流れをできるだけスリム化して無駄を省き、顧客からのオーダーにできるだけ早く対応する「BPSの推進と強化」、問題が発生したときに現地現物で確認を行ない、事象から真の問題を上層部も含めて把握する「ダントツ品質の実現」、生産設備の健全さを保ち、健康な体質で生産を行なう「TPM再編と協働」、デジタルやAIの活用による業務効率の向上で人口減少に対応し、パフォーマンスの維持やサラリーの向上につなげていく「デジタル環境整備」という4つの要素を柱として取り組んでおり、日本からボッシュグループ全体に向けて広げていけるよう発信していると説明した。

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多品種少量生産を実現する「リーン生産方式」の具体的な取り組みについては、工場長という立場から現場の活動を主導している東松山工場の越智工場長と寄居工場の花田工場長から解説された。 ディーゼル関連製品の需要が減少していることを受けて実施しているリーン生産に向けた改革では、設備や人員を減らすことなく、製造の仕組みそのものを見直して対応。 生産の最小単位である1ロットでの生産数を、マニュアルラインで生産する燃料ポンプのPFポンプでは120台から1台に、次世代製品であるコモンレールも144台から4台に縮小。

さらに機械任せとなる自動ラインで生産するグロープラグを、2023年末から大量生産を前提とする設備から小ロット生産対応の体制に変更。 これによって1ロットの生産数を4500本から600本に引き下げ、柔軟な生産を可能としている。 リーン生産を行なうため、工程間の在庫管理や待ち時間、段取り替え時間、搬送方法といった作業手順を詳細に見直しており、このような取り組みはボッシュのグループ内でも高く評価されて、グローバルに約130あるボッシュグループの生産拠点同士で競い合う「BPS アワード」を3回に渡って受賞しているという。

また、リーン生産と合わせて「ジャストインタイム」の生産体制も確立。 事前に在庫を用意しておく従来の「メイク トゥ ストック」から受注してから生産を行なう「メイク トゥ オーダー」に移行するため、顧客からの受注確定から出荷までのリードタイムである5日間を最重要指標に設定。 段取り替えの時間短縮などを推し進めてこれを実現している。

このほか、大量生産で在庫を保有している場合は問題にならない設備停止によるロスや品質問題が起きたときにロット単位で不良品が発生するといった部分がリーン生産を行なうことで表面化し、対策を行ないやすくなったこともメリットになっていると越智工場長は紹介した。 このように培ってきたノウハウや考え方は、日本からグローバルのボッシュ製造拠点にも共有・展開しており、近年ではドイツ本国に加えてイタリア、ベトナム、チェコの生産拠点からスタッフが来日。 日本にある工場で現場を体験し、改善手法や考え方などを学んでいくようにもなっているという。

この際には手順やツール類の使い方などを指南するのではなく、ジャストインタイムの実現や品質向上に向けた考え方、問題を見つけたときは隠すことなく現場で継続的に改善していくというマインドセットが大事な要素だと伝えており、こうした取り組みの姿勢を日本から世界に発信して、グローバル全体でボッシュの競争力強化に貢献することが自分たちの重要な役割になっていると花田工場長はアピールしている。