ボクシング世界戦両国国技館で開催 岩田、寺地、増田ら世界王座懸け

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦で寺地拳四朗、WBA世界バンタム級王座決定戦で増田陸、WBC世界ライトフライ級タイトルマッチで王者・岩田翔吉がそれぞれ出場する世界ランカーとの対戦が発表された。寺地は元3階級王者、増田は元世界王者・比嘉大吾との対戦に臨む。

日本の ボクシング 界から世界ランカーが集結し、東京・両国国技館で3つの世界戦が開催される。 WBO世界スーパーフライ級王座決定戦12回戦では、同級3位の 寺地拳四朗 が同級4位のイスマエル・ゴンサレスと対戦。

WBA世界バンタム級王座決定戦12回戦では、同級1位の増田陸が同級2位の比嘉大吾と激突。 WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦では、王者の岩田翔吉が同級1位のエリック・バディージョを挑戦者に迎える。 寺地、増田、岩田はいずれも日本人選手で、世界王座獲得を狙う重要な試合となる。 寺地拳四朗はかつてWBCスーパーフライ級、WBAフライ級、WBCライトフライ級の3階級で世界王者に輝いた実力者。

現在はWBOスーパーフライ級3位にランクされ、返上されたWBOベルトを懸けてゴンサレスと対戦する。 ゴンサレスは元世界4階級制覇王者ローマン・ゴンサレスと対戦経験があり、強豪として知られる。 寺地は「今は世界3階級制覇がモチベーション。 いろんなベルトを集めたい」と語り、初のWBOタイトル戦にも意欲を見せた。

一方のゴンサレスは「距離がちょっと遠いので、対策している。 距離感を考えて、もらいすぎも良くない。 足を止めたら打ち合いになるからなるべく止めないようにしたい」と戦略を語った。 増田陸はWBAバンタム級1位として、元WBA・WBC世界バンタム級王者の比嘉大吾と対戦。

比嘉はこれまでに複数の世界王座を獲得し、日本のボクシング界を代表する選手の一人だ。 増田はこれまで無敗のキャリアを築き、今回が初の世界王座挑戦となる。 対する比嘉は過去の防衛戦で王者経験があり、王座返り咾を目指す。 両者はともにweightリングで対峙し、どちらがバンタム級の頂点に立つかが注目される。

また岩田翔吉はWBCライトフライ級王者として、エリック・バディージョを相手に防衛戦に臨む。 バディージョは同級1位の実力者で、岩田にとって初防衛となる重要な試合だ。 岩田は「リングに立つのは1年ぶりくらいになるので、多少緊張するかもしれないけど、12月に向けた練習をしていたからそんなに間はあいていない感じ。 今はワクワクしている」と心境を語った。 3試合とも12回戦で行われる世界戦。

寺地は3階級制覇、増田は初の世界王座、岩田は初防衛と、それぞれに大きな意義を持つ試合となる。 日本のボクシングファンは、これらの試合を通じて国内選手の活躍を期待している。 会場の両国国技館は大勢の観客が詰めかけ、熱戦が繰り広げられることだろう





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