深宇宙を航行するボイジャー1号が科学データを送信できなくなり、搬送波のみを送出している状態となっている。搭載コンピューターの故障が疑われ、修復作業は通信遅延により困難を極めている。運用チームは寿命延長への懸念と原因調査を進めている。

深宇宙 を飛ぶ ボイジャー1号 は現在、科学データや技術データを送信できなくなっており、空っぽの「搬送波（キャリア信号）」のみを地球に送り返している。 搬送波とは連続的な電波信号のことで、通常なら探査機の計器で収集した情報も乗せて送信される。

ボイジャーの技術チームは搬送波と軌道の計算をもとに、ボイジャー1号がこの距離に到達したことを確認できた。 しかし今、1977年9月の打ち上げから49年が経過し、当初の想定の10倍以上にわたって任務を延長してきた探査機の状態に懸念が広がっている。 NASAによると、搬送波が送られてくるということは、ボイジャー1号の航法コンピューターが機体を正しく地球の方向へ向けており、アンテナや送信機器も稼働し続けていることを意味する。

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ただ、データが届いていないことから、科学計器からの情報を収集する役割を担う搭載コンピューターに問題が生じている可能性もある。 ボイジャー1号に搭載されている計器10基のうち、現在も稼働しているのは2基のみ。 残りは電力節約のために停止されている状況だ。 ボイジャー1号の運用チームが対応に当たっているが、地球からの距離が極めて遠く、修復作業は遅々として進んでいない。

探査機に送ったコマンドが届くまでに24時間、探査機からの応答が地球の運用チームに届くまでにもう24時間かかる。 CNNはボイジャー1号と2号の運用を担う米カリフォルニア州パサデナのNASAジェット推進研究所（JPL）に問い合わせた。 NASAの広報担当者は、問題はまだ解消していないと述べたものの、それ以上の詳細は明かさなかった。 今回の不具合は、ちょうど3年前の2023年11月14日に発生したトラブルを想起させる。

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ボイジャー1号は当時も、搬送波に科学データを乗せて送信することができなくなった。 この時、NASAの技術者はボイジャー1号に搭載されている3台のコンピューターの一つ「フライトデータサブシステム（FDS）」に問題があることを突き止めた。 FDSは科学観測のデータや技術データを収集し、送信前にパッケージ化するシステムだ。 最近では10月下旬にも、ボイジャー1号との通信が完全に途絶え、2日間にわたって地球に信号が全く届かなくなった。

問題は自然解消したものの、探査機がいつ寿命を迎えてもおかしくないことを改めて痛感させる出来事だった。 NASAはこの時の障害と、今回のデータ送信の途絶との間に関連がないか調べている。 探査機があとどれくらい稼働できるのか、正確に予測するのは難しい。 運用チームは何十年にもわたり、ボイジャー1号の寿命はあと3～5年だと見積もってきたが、延命のために創意工夫を重ね、運用期間を伸ばし続けてきた。

ボイジャー1号は打ち上げ以来、数々の目覚ましい科学的成果を挙げてきた。 ボイジャー1号と姉妹機で1977年8月下旬に打ち上げられた「ボイジャー2号」はもともと、木星と土星を探査する目的で設計され、想定されていた運用期間はわずか5年だった。