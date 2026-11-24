ドルビーラボラトリーズは11月20日、本田技研工業の新型SUV「AVANCIER（アヴァンシア）」に、立体音響技術「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」が搭載されたことを発表した。アヴァンシアは、日本の自動車メーカーが国内で発売する初のDolby Atmos搭載車となる。

ドルビー ラボラトリーズは11月20日、本田技研工業の新型SUV「AVANCIER（アヴァンシア）」に、立体音響技術「Dolby Atmos（ ドルビー アトモス）」が搭載されたことを発表した。

アヴァンシアは、日本の自動車メーカーが国内で発売する初のDolby Atmos搭載車となる。 アヴァンシアは、新開発のプラットフォームを採用し、次世代ハイブリッドシステム「Honda Hybrid」を初搭載するなど、ホンダのハイブリッドの進化を体現した3列SUVモデル。 日本やタイ、中国などのアジアを中心とした展開が予定されており、これまでにない車内リスニング体験をより多くのユーザーに届けることを目指しているとした。

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今回のDolby Atmosの搭載によって車内に没入感あふれるオーディオ体験をもたらすとしており、自動車が単なる移動手段ではなく、コネクテッドなライフスタイル空間であり、上質なエンターテインメントを楽しむための目的地として捉えられるようになった、自動車業界全体における潮流の変化を象徴するものであるとした。 Dolby Atmosは、制作から再生に至るまで、カーエンターテインメントの可能性を大きく広げる技術。

従来のステレオ音響よりも豊かな空間と自由度を備え、リスナーの周囲に音を自在に配置・移動させることができるため、より豊かなディテール、明瞭さ、優れた音の分離感で車内を満たすという。 新型アヴァンシアのユーザーは、日本国内のAmazon MusicやAudibleをはじめ、タイのTIDALや中国のQQ MusicやiQIYIなどのストリーミングプラットフォームを通じて、Dolby Atmosによる多彩なエンターテインメント体験が可能。

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新型アヴァンシアの静粛性を誇るキャビンの中で、ドライバーと同乗者は日常の喧騒から解き放たれ、Dolby Atmosを通じて愛するエンターテインメントと、より深く感情的につながる特別な移動時間が楽しめるとした。 ドルビーラボラトリーズ コマーシャル・パートナーシップ＆グローバル・セールス バイスプレジデントのハビエル・フォンシージャス氏は、「Hondaとパートナーシップを組み、新型『アヴァンシア』にDolby Atmosを提供できることを誇りに思います。

自動車がエンターテインメントを楽しむための重要な目的地となりつつある中、消費者は、自宅や外出先で楽しんでいるのと同じプレミアムな体験を求めるようになっています。 Dolby Atmosは、より豊かなディテール、明瞭さ、そして感動をもってリスナーを包み込む、より没入感のある体験を生み出すことで、音楽とオーディオを変革し、Hondaが新たなレベルの車内エンターテインメントを実現することを支えます。 」と述べている。