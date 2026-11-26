ホンダアクセスは11月26日、北米で生産して日本に輸入されるアキュラブランドの「INTEGRA Type S（インテグラ タイプ S）」用純正アクセサリーを、12月18日から発売すると発表した。ドアエッジプロテクションフィルム、ブラックエンブレム、ドアバイザー、フロアカーペットマットなどがあり、価格は2200円～8万4700円。

インテグラ Type S純正アクセサリー装着イメージ ホンダ アクセスは11月26日、北米で生産して日本に輸入されるアキュラブランドの「INTEGRA Type S（ インテグラ タイプ S）」用純正アクセサリーを、12月18日から発売すると発表した。

ドアエッジプロテクションフィルム、ブラックエンブレム、ドアバイザー、フロアカーペットマットなどがあり、価格は2200円～8万4700円。 今回発売する純正アクセサリーは、インテグラ Type Sの世界観を大切にし、北米で企画されたアイテムをラインアップ。 車両の魅力をよりいっそう引き立てるスポーティかつプレミアムなコーディネートを提案する。 エクステリア用には、北米でも人気の「ブラックエンブレム」を用意。

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フロントとリアの「アキュラ」エンブレムに加え、フロントグリルとテールゲート、左右フェンダーの「Type S」エンブレムも50セット限定で設定。 Type Sならではのパフォーマンスイメージを際立たせ、より精悍なスタイリングを実現してくれる。 また、「ドアバイザー（4万2900円）」「フィルムキット（2750円）」「ドアエッジプロテクションフィルム（2200円）」「アルミホイール用ホイールロックナット（9900円）」をラインアップする。