Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ホンダ・クロスカブ110ライト インプレッション：新基準原付の実力と二段階右折の体験記

バイク・モーターサイクル News

ホンダ・クロスカブ110ライト インプレッション：新基準原付の実力と二段階右折の体験記
クロスカブ110ライト新基準原付二段階右折
📆6/7/2026 10:56 PM
📰webcgnet
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

ホンダの新基準原付「クロスカブ110ライト」を実際に試乗。出力を抑えたエンジンや二段階右折の体験、都市部での使い勝手を詳しくレポート。

ホンダ が2025年12月に発売した「 クロスカブ110ライト 」は、いわゆる「 新基準原付 」として注目を集めている。 原付二種（50cc超～125cc以下）のモデル「クロスカブ110」をベースに、出力を抑えることで、新たな原付区分に対応したモデルだ。

排気量109ccの空冷4ストローク単気筒エンジンは、最高出力を8.0PSから4.8PSに、最大トルクを8.8N・mから6.9N・mに落としている。 これにより、原付一種（50cc以下）と同様の二段階右折や30km/hの速度制限が適用されるが、一方で原付一種よりはパワフルで、日常の足として十分な性能を持つ。 価格は40万1500円で、原付二種版より1万1000円安い。 実際に東京・お台場から恵比寿まで試乗する機会を得た。

まず驚いたのは、シート高784mmと思ったより高いことだ。 身長170cmの筆者でも両足がベッタリとはつかないが、慣れれば問題ない。 メーターパネルには速度警告灯があり、30km/hを超えると点灯する。 速度表示は60km/hまでで、原付一種と同様の扱いであることを思い出させる。

走り出せば、エンジンは4.8PSながらスムーズで、街中での加速は必要十分。4段ギアボックスは停車時にロータリー式となるが、操作性は軽快だ。 サスペンションは柔らかめで、路面の凹凸をうまく吸収する。 ブレーキはABS付きで安心感がある。 今回の試乗で最も戸惑ったのは二段階右折である。

原付一種ではおなじみだが、筆者は最後に原チャリに乗ってから何年も経っており、そのルールを完全に忘れていた。 交差点では、左側に一旦停止し、信号が青に変わってから右折する必要がある。 幸い、フォトグラファー氏の「エンジンを切って降りれば歩行者扱い」というアドバイスが心の支えとなった。 実際、最初はぎこちなかったが、何度か繰り返すうちに慣れてきた。

また、30km/h制限も、原付二種の自由な加速に慣れた身には少々もどかしいが、燃費の良さや静粛性を考えれば納得できる。 このバイクは、手軽な移動手段として、特に都市部での利用に最適だ。 ホンダは「クロスカブ110ライト」を含む「Honda Liteシリーズ」を展開しており、スーパーカブやデュオにも同様のモデルを用意している。 新基準原付は、免許制度の改正により生まれたカテゴリーだが、実用性と楽しさを両立した一台と言えるだろう

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

webcgnet /  🏆 123. in JP

クロスカブ110ライト 新基準原付 二段階右折 ホンダ 原付

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「クラシックディフェンダーV8」、ロングボディの「110」も設定…英「グッドウッドリバイバル2024」で初公開へ「クラシックディフェンダーV8」、ロングボディの「110」も設定…英「グッドウッドリバイバル2024」で初公開へランドローバーは9月6日に英国で開幕する「グッドウッドリバイバル2024」において、『クラシックディフェンダーV8』のロングボディ「110」を初公開する。
Read more »

畠中祐＆富田美憂、金田朋子の珍発言に大困惑！アーティスト声優・畠中祐＆富田美憂の作詞トークも畠中祐＆富田美憂、金田朋子の珍発言に大困惑！アーティスト声優・畠中祐＆富田美憂の作詞トークもABEMAにて、平日毎日（月〜金）夜9時40分から夜10時にわたり、『声優と夜あそび繋【金田朋子×畠中祐】』が放送された。【動画】3人が“バラバラアンサー”に挑戦106〜110の...
Read more »

「磐越西線全線開通 110 周年記念エキタグスタンプラリー」開催！「磐越西線全線開通 110 周年記念エキタグスタンプラリー」開催！「磐越西線全線開通 110 周年記念エキタグスタンプラリー」開催！ 公益社団法人 新潟県観光協会のプレスリリース
Read more »

マセラティが創立110周年を記念するストアを代官山の蔦屋書店で開催！歴史的な名車やエンジンを写したパネル展示もマセラティが創立110周年を記念するストアを代官山の蔦屋書店で開催！歴史的な名車やエンジンを写したパネル展示も2024年12月1日、マセラティは110周年を迎える。それを記念するイベントとして、11月21日から代官山にある蔦屋書店T-siteのクルマ・バイクコーナー内にて、POPUPストアが設置される。110...
Read more »

大阪府成約戸数No.1※ 第1期1次分譲（110戸）即日完売 好反響の中で第2期事前案内会スタート大阪府成約戸数No.1※ 第1期1次分譲（110戸）即日完売 好反響の中で第2期事前案内会スタート大阪府成約戸数No.1※ 第1期1次分譲（110戸）即日完売 好反響の中で第2期事前案内会スタート 南海不動産株式会社のプレスリリース
Read more »

井上尚弥３－０判定勝ち、世界戦26連勝！最大の強敵倒す「アウトボクシングもイケるでしょ！」井上尚弥３－０判定勝ち、世界戦26連勝！最大の強敵倒す「アウトボクシングもイケるでしょ！」4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（32＝大橋）が3－0（118－110、118－110、117－111）判定勝ちで防衛に成功（WBAスーパー、IBF… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。
Read more »



Render Time: 2026-06-08 01:56:22