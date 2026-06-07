ホンダ・クロスカブ110ライト インプレッション：新基準原付の実力と二段階右折の体験記

ホンダの新基準原付「クロスカブ110ライト」を実際に試乗。出力を抑えたエンジンや二段階右折の体験、都市部での使い勝手を詳しくレポート。

ホンダ が2025年12月に発売した「 クロスカブ110ライト 」は、いわゆる「 新基準原付 」として注目を集めている。 原付二種（50cc超～125cc以下）のモデル「クロスカブ110」をベースに、出力を抑えることで、新たな原付区分に対応したモデルだ。

排気量109ccの空冷4ストローク単気筒エンジンは、最高出力を8.0PSから4.8PSに、最大トルクを8.8N・mから6.9N・mに落としている。 これにより、原付一種（50cc以下）と同様の二段階右折や30km/hの速度制限が適用されるが、一方で原付一種よりはパワフルで、日常の足として十分な性能を持つ。 価格は40万1500円で、原付二種版より1万1000円安い。 実際に東京・お台場から恵比寿まで試乗する機会を得た。

まず驚いたのは、シート高784mmと思ったより高いことだ。 身長170cmの筆者でも両足がベッタリとはつかないが、慣れれば問題ない。 メーターパネルには速度警告灯があり、30km/hを超えると点灯する。 速度表示は60km/hまでで、原付一種と同様の扱いであることを思い出させる。

走り出せば、エンジンは4.8PSながらスムーズで、街中での加速は必要十分。4段ギアボックスは停車時にロータリー式となるが、操作性は軽快だ。 サスペンションは柔らかめで、路面の凹凸をうまく吸収する。 ブレーキはABS付きで安心感がある。 今回の試乗で最も戸惑ったのは二段階右折である。

原付一種ではおなじみだが、筆者は最後に原チャリに乗ってから何年も経っており、そのルールを完全に忘れていた。 交差点では、左側に一旦停止し、信号が青に変わってから右折する必要がある。 幸い、フォトグラファー氏の「エンジンを切って降りれば歩行者扱い」というアドバイスが心の支えとなった。 実際、最初はぎこちなかったが、何度か繰り返すうちに慣れてきた。

また、30km/h制限も、原付二種の自由な加速に慣れた身には少々もどかしいが、燃費の良さや静粛性を考えれば納得できる。 このバイクは、手軽な移動手段として、特に都市部での利用に最適だ。 ホンダは「クロスカブ110ライト」を含む「Honda Liteシリーズ」を展開しており、スーパーカブやデュオにも同様のモデルを用意している。 新基準原付は、免許制度の改正により生まれたカテゴリーだが、実用性と楽しさを両立した一台と言えるだろう





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