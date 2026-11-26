本田技研工業は11月16日、同社として初めてカーボンニュートラル化を達成した四輪車生産拠点「埼玉製作所 完成車工場」（埼玉県大里郡寄居町）の現地取材会および工場見学会を開催した。

本田技研工業は11月16日、同社として初めて カーボンニュートラル 化を達成した四輪車生産拠点「埼玉製作所 完成車工場」（埼玉県大里郡寄居町）の現地取材会および工場見学会を開催した。

埼玉製作所 完成車工場は、2013年に稼働を開始した敷地面積約95万m2（東京ドーム約20個分）、建築面積約27.8万m2、年間25万台（最大日産1050台）の生産能力を持つグローバルマザー工場。2024年の旧・狭山工場からの機能集約を経て、現在は寄居町の「完成車工場」と小川町の「エンジン工場」（2009年稼働/敷地面積約15.7万m2/建築面積約4.0万m2/年間生産能力25万基）の2拠点体制で日本の四輪車生産を牽引している。 また、同工場は2026年3月にホンダ初のカーボンニュートラル化を達成しており、日本の自動車車体塗装ラインで業界初となる大容量フローヒーターを活用した電化技術や、国内トップクラスの自家消費型太陽光発電（12.4MW）と大容量蓄電池（66.1MWh級）の組み合わせにより、環境負荷ゼロのモノづくりを実現している。

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取材会の冒頭、四輪生産本部 生産統括部 埼玉製作所 所長の山本眞一郎氏が登壇し、埼玉製作所の歩みと現在の役割、そしてカーボンニュートラル達成の意義について語った。 山本氏は「埼玉製作所は1964年にホンダ初の四輪車専用工場として狭山工場が創業したことに始まり、2009年に小川のエンジン工場、2013年に世界トップクラスの省エネルギー工場として寄居の完成車工場が稼働しました。 国内生産体制進化の取り組みの一環として2024年に狭山工場の事業を終了し、その機能を寄居と小川へ集約して現在の2拠点体制となりました」と歴史を振り返った。