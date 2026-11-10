ホンダ、米国オハイオに新工場建設 北米のHEV需要を強力にサポート

本田技研工業は、米国オハイオ州に大型SUV用の新工場を建設することを決定。北米のハイブリッド需要増に対応し、生産能力を167万台から191万台へ拡大し、将来的な電動化にも備える。

本田技研工業 は、将来の成長戦略および北米市場での販売拡大に向けて、米国オハイオ州における4輪車生産工場の新設を正式に決定したと発表した。この投資は、北米地域において拡大する ハイブリッド 電気自動車（HEV）の需要に対応するためのものであり、既存の生産体制では対応しきれない部分があったと説明された。 新工場 の稼働は2029年を予定しており、これにより北米での4輪車 生産能力 が大幅に強化される。

連結業績の増収とHEV戦略への重点配置

本田技研工業の連結業績において、利益率の高い2輪事業での販売増が主要な要因となり、売上収益、営業利益、税引前利益、中間利益などすべての主要項目で前年同期比の増収増益を実現している。ただし、EV関連の損失として営業利益から4848億円の減益が計上されており、これを差し引いた調整後営業利益は1兆1336億円、調整後営業利益率は9.4％となっている。この数字は、本業の収益力が依然として強力であることを示している。

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本田技研工業の取締役であり代表執行役副社長である貝原典也氏は、2027年3月期第2四半期累計の営業利益が6487億円であったと説明。EV関連損失の4848億円を除外した調整後営業利益は1兆1336億円となり、将来投資の原資となるR&D調整後営業キャッシュフローは1兆3543億円に上ると強調した。この結果は、同社が強力なキャッシュ創出力を維持していることを示す指標として提示された。

新工場設立の背景と北米市場での生産制約

新工場が建設されるオハイオ州では、Dセグメント以上の大型ハイブリッドモデルを複数生産し、2029年以降に市場へ順次投入する計画だ。現在、本田技研工業の北米における生産能力は167万台だが、新工場の稼働により191万台へ拡大する。これは、米国市場で「パイロット」「パスポート」「MDX」といった大型SUVモデルに対する需要が高まっていることへの直接的な対応である。

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貝原副社長は質疑応答で、現在の各工場がフル生産体制を続けており、イレギュラーが発生した場合に対応しきれない可能性があると指摘した。ユーザーの需要に応えきれていない現状において、新工場設立という投資判断に至った経緯を説明。新工場ではハイブリッドパワートレインを搭載した大型SUVの生産を主眼とし、北米におけるホンダ製品の供給安定性を図る。

長期的視点に立った工場設計と電動化への対応

本田技研工業は、2030年代の北米市場において車両の電動化がHEVを主流とする方向性を持っていると見ている。そのため、新設するオハイオ工場はHEVを念頭に置いたレイアウトで設計される。一方で、将来的にはカーボンニュートラルに向けた潮流が本格化する可能性に備え、HEVに加えてBEV（バッテリ電気自動車）の生産にも対応できるよう、柔軟性の高い工場としての設計を進めている。この戦略により、技術の変化に対応しながら生産基盤を強化する。