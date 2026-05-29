ホンダの新型スポーツEV「スーパーワン」が正式発売！最大190万円安い!?

ホンダの新型スポーツEV「スーパーワン」が、待望の正式発売を迎えました。ベースとなっているのは同社の『N-ONE e：』ですが、与えられたメカニズムやキャラクターは完全に別物へと進化しています。走りの楽しさを最優先に開発されたスーパーワンは、プラットフォームを最適化することで、EVでありながら1090kgという驚異的な軽さを達成。パワーユニットの制限が解除され、最高出力は一気に70kW（約94馬力）へと上昇。最大190万円安い!? ‘新車149万円’のホンダ『新型スポーツカー』登場！どこか懐かしい丸目のヘッドライトや専用のエアロパーツと相まって、1980年代に『ブルドッグ』の愛称で親しまれた名車『シティターボII』の現代版とも呼べる、愛嬌と迫力が同居した個性的なスタイリングに仕上がっています。
2026年5月22日、 ホンダ の 新型スポーツEV 「 スーパーワン 」が、待望の 正式発売 を迎えました。 ベースとなっているのは同社の『N-ONE e：』ですが、与えられたメカニズムやキャラクターは完全に別物へと進化しています。
ジャパンモビリティショー2025や東京オートサロン2026などでプロトタイプが披露され、クルマ好きの間で市販化が熱望されていた新型スポーツEV『Super-ONE（スーパーワン）』が、2026年5月22日に待望の正式発売を迎えたのです。 スーパーワンのグランドコンセプトは『e： Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）』。 最大190万円安い!?
‘新車149万円’のホンダ『新型スポーツカー』登場！ どこか懐かしい丸目のヘッドライトや専用のエアロパーツと相まって、1980年代に『ブルドッグ』の愛称で親しまれた名車『シティターボII』の現代版とも呼べる、愛嬌と迫力が同居した個性的なスタイリングに仕上がっています。 走りの楽しさを最優先に開発されたスーパーワンは、プラットフォームを最適化することで、EVでありながら1090kgという驚異的な軽さを達成。 パワーユニットの制限が解除され、最高出力は一気に70kW（約94馬力）へと上昇
ホンダ 新型スポーツEV スーパーワン 正式発売 最大190万円安い 新車149万円 新型スポーツカー 走りの楽しさ プラットフォームを最適化 EV 1090Kg 驚異的な軽さ 最高出力 70Kw 約94馬力 1980年代 ブルドッグ シティターボII 現代版 個性的なスタイリング 愛嬌と迫力
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
中国・奇端汽車「ガソリン車並み価格」の軽EV、日中5社連合で日本に投入［新聞ウォッチ］ | レスポンス（Response.jp）中国自動車大手・奇瑞汽車（チェリー）やカー用品販売大手のオートバックスセブンなど日中企業5社が共同出資する新興企業「EMT」が、軽自動車の電気自動車（EV）を2027年から日本市場で発売するという。
Read more »
トヨタ、次世代EV開発中止 市場減速、関連技術は継続 - エキサイトニューストヨタ自動車が、次世代電気自動車（EV）の開発を中止することが29日、分かった。対象は2027年半ば...
Read more »