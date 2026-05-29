ホンダの新型スポーツEV「スーパーワン」が正式発売！最大190万円安い!?

ホンダの新型スポーツEV「スーパーワン」が、待望の正式発売を迎えました。ベースとなっているのは同社の『N-ONE e：』ですが、与えられたメカニズムやキャラクターは完全に別物へと進化しています。走りの楽しさを最優先に開発されたスーパーワンは、プラットフォームを最適化することで、EVでありながら1090kgという驚異的な軽さを達成。パワーユニットの制限が解除され、最高出力は一気に70kW（約94馬力）へと上昇。最大190万円安い!? ‘新車149万円’のホンダ『新型スポーツカー』登場！どこか懐かしい丸目のヘッドライトや専用のエアロパーツと相まって、1980年代に『ブルドッグ』の愛称で親しまれた名車『シティターボII』の現代版とも呼べる、愛嬌と迫力が同居した個性的なスタイリングに仕上がっています。

2026年5月22日、 ホンダ の 新型スポーツEV 「 スーパーワン 」が、待望の 正式発売 を迎えました。 ベースとなっているのは同社の『N-ONE e：』ですが、与えられたメカニズムやキャラクターは完全に別物へと進化しています。

ジャパンモビリティショー2025や東京オートサロン2026などでプロトタイプが披露され、クルマ好きの間で市販化が熱望されていた新型スポーツEV『Super-ONE（スーパーワン）』が、2026年5月22日に待望の正式発売を迎えたのです。 スーパーワンのグランドコンセプトは『e： Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）』。 最大190万円安い!?

‘新車149万円’のホンダ『新型スポーツカー』登場！ どこか懐かしい丸目のヘッドライトや専用のエアロパーツと相まって、1980年代に『ブルドッグ』の愛称で親しまれた名車『シティターボII』の現代版とも呼べる、愛嬌と迫力が同居した個性的なスタイリングに仕上がっています。 走りの楽しさを最優先に開発されたスーパーワンは、プラットフォームを最適化することで、EVでありながら1090kgという驚異的な軽さを達成。 パワーユニットの制限が解除され、最高出力は一気に70kW（約94馬力）へと上昇





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