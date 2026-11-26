本田技研工業は11月26日、北米で展開するアキュラブランドのスポーツモデル「INTEGRA Type S（インテグラ タイプ S）」を日本に導入すると発表した。全国250台限定で、価格は899万8000円。正式な発売日は12月18日。

本田技研工業は11月26日、北米で展開するアキュラブランドのスポーツモデル「INTEGRA Type S（ インテグラ タイプ S）」を日本に導入すると発表した。 全国250台限定で、価格は899万8000円。

正式な発売日は12月18日。 販売台数のうち220台はHonda Carsの店頭で、購入意向を伝えている人に順次案内する。 残る30台はホンダの公式サイトで購入申し込みを受け付け、抽選で販売する。 申し込み期間は11月26日～2027年1月8日で、当選発表は2027年1月中を予定。

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当選者は希望するHonda Carsで商談を進められる。 インテグラは1985年に初代が登場。 日本では若々しくスタイリッシュなスポーツモデルとして、北米ではアキュラブランドを支えるモデルとして展開されてきた。 今回導入するType Sは、北米で復活した5代目インテグラの最上位スポーツグレードとなる。