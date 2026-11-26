ホンダは、米国で生産するアキュラブランドの『インテグラ タイプS』を12月18日に日本で発売すると発表した。価格は899万8000円。左ハンドルのみで250台限定での日本導入となる。

販売計画台数は250台限定で、うち30台は抽選による販売形式となる。 応募受付は11月26日以降に開始され、詳細はアキュラ インテグラ タイプSの製品サイトで確認できる。 残る220台については、直接販売会社への問い合わせが必要だ。

アキュラ インテグラ タイプSは、2023年の北米発売以来、多くのユーザーから高い評価を受けているハイパフォーマンスモデルだ。 同じプラットフォーム・パワートレーンを持つ『シビック タイプR』がサーキットでのピュアスポーツ性能を追求したのに対し、インテグラ タイプSはストリートでエモーショナルなドライビング体験を提供することを目的に開発された。 エクステリアは、ワイド＆ローデザインを採用。

Advertisement

力強く張り出した前後オーバーフェンダー、アキュラを象徴する大型のダイヤモンドペンタゴングリル、ボンネットフードのエアアウトレット、大開口のロアーバンパー、リアの大型ディフューザーと3連の大口径フィニッシャーなど、機能に裏付けられた迫力ある造形としている。 インテリアは、機能的かつエモーショナルな空間デザインを採用。 アキュラ インテグラ タイプS専用のシフターや随所に配置されたタイプSのロゴなど、特別なモデルを所有する喜びを感じられる仕上がりとなっている。