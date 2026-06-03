ホンダ フィット、マイナーチェンジでグレード再編 e：HEVに集約へ

ホンダ フィットがマイナーチェンジを実施。グレードを「X」「Z」「クロスター」「RS」の4つに再編し、パワートレインはe：HEVハイブリッドを中心に。リュクスグレードとブラウン内装は廃止。

ホンダの コンパクトカー 「フィット」が、発売から約6年を迎え、大幅な マイナーチェンジ を控えていることが明らかになりました。 公式サイトでは現在、「一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください」という表示があり、モデルチェンジに向けた在庫調整期間に入っているとみられます。 販売店からの情報では、現行の「ベーシック」「ホーム」「リュクス」の3グレードが廃止され、SUV「ヴェゼル」と同様に「X」「Z」「クロスター」「RS」の4グレードに再編される予定です。 これにより、グレード体系がよりスポーティで明確になり、ユーザーの選択肢が広がることが期待されます。 パワートレインに関しても、大きな変化が予想されています。

販売店の担当者によると、ガソリンエンジン搭載モデルの設定が縮小され、2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を中心としたラインナップに切り替わる見込みです。 現行型フィットは2020年2月に4代目としてデビューし、独自の「センタータンクレイアウト」により燃料タンクをフロントシート床下に配置することで、クラスを超えた広い室内空間を実現しました。 また、ガソリンモデルに加えて、力強い走行性能を持つe:HEVも設定され、先進運転支援システム「ホンダセンシング」も全車標準装備。

欧州車を思わせるモダンで丸みを帯びたデザインと相まって、高い評価を得てきました。 現行の車両本体価格はガソリン車が177万6500円から、ハイブリッド車が220万8800円から（いずれも消費税込み）です。 デビュー以来、2022年10月のマイナーチェンジを含め、これまでに計4回の改良が施されています。 直近では2025年7月にクロスターグレードを中心とした一部改良が行われ、ボタニカルグリーン・パールなどの新色が追加されました。

しかし、登場から6年が経過し、デザインを含む本格的なマイナーチェンジやフルモデルチェンジが待たれる中、今回の動きでようやく商品力の強化が図られることになりました。 一方で、「茶レザー内装、お洒落でコンパクトカーとは思えない高級感があって好きだったのに、なくなっちゃうの？ 」「リュクス消滅は残念すぎる」と、リュクスグレードやブラウン本革内装の廃止を惜しむ声も上がっています。 ハイブリッドモデルへの集約や仕様変更に伴い、価格の改定も想定されます。

現行仕様、特にリュクスのブラウン内装を検討している場合は、在庫の有無を含め、早めに販売店へ問い合わせることをおすすめします





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ホンダ フィット マイナーチェンジ E:HEV グレード再編 コンパクトカー

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