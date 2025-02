ホンダと日産、経営統合協議白紙化

ホンダと日産自動車が、経営危機を乗り越えるため存続をかけた経営統合協議を白紙に戻しました。両社は危機感の差を埋められず、日産の再生計画に対するホンダの疑問や、子会社化案への日産の反発など、さまざまな要因が協議の断念に繋がりました。両社の今後の動向が注目されます。

ホンダ と 日産自動車 は、経営危機を乗り越えるため、生き残りを賭けて統合を模索しました。2024年12月、両社は共同会見を行った際にも、危機感の差が浮き彫りになりました。 ホンダ は日産の 再生計画 を「甘い」と判断し、 子会社化 案を提示しました。しかし、日産は ホンダ の提案を「論外」と一蹴し、対等の関係を重視していました。数年前までは販売台数で ホンダ を凌駕していた日産は、交渉の過程で ホンダ 優位に立たされてしまい、世界4位の販売台数を誇るはずだった統合計画は幻に終わりました。

\両社は1月末をめどに統合の可能性の方向性を示すため、週2回のペースで話し合いを重ねていました。しかし、業績悪化の続く日産が提示した人員・生産能力の削減などの再生計画は、ホンダには実効性を感じさせるものではなく、対等な統合比率の算出も平行線を辿っていました。当初、ホンダは持ち株会社方式での統合を提案していましたが、経営スピードアップのために、日産に子会社化案を打診しました。しかし、対等の関係を前提として統合を想定していた日産社内では、この突然の提案に反発が広がりました。日産は2月5日に開いた取締役会で子会社化案への反対意見が強く、交渉自体を白紙に戻す方針を確認しました。翌6日、内田社長はホンダ本社を訪れ、取締役会の総意を三部敏宏社長に伝えました。\この統合協議の断念は、日産にとって大きな転換点となります。売れる車がラインアップに少ないという現状を打破し、トヨタやホンダに追いつくためには、抜本的な改革が必要です。一方、ホンダも決して安泰とはいえません。堅調な業績は二輪事業が支えている一方で、四輪事業は低迷しています。中国市場での販売低迷も深刻な問題であり、今後の展開に注目が集まります。両社の今後の行動が、日本の自動車業界の未来を左右する可能性があります





Newsweek_JAPAN / 🏆 131. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

ホンダ 日産自動車 経営統合 白紙化 再生計画 子会社化

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

ホンダと日産、持ち株会社設立交渉へ鴻海が日産との協力を模索しているとの報道を受け、日産の株価が上昇しました。鴻海は業績不振のニッサンの経営権取得に向けて出資する意向を伝えていましたが、ホンダと日産が共同持ち株会社を設立する計画を公表した際には保留していました。政府は両社の協議動向を注視しており、協業については前向きに考えてほしいと述べています。

続きを読む »

ホンダと日産、持ち株会社設立交渉へ鴻海が日産との協力を模索しているとの報道を受け、日産の株価が上昇しました。鴻海は業績不振のニッサンの経営権取得に向けて出資する意向を伝えていましたが、ホンダと日産が共同持ち株会社を設立する計画を公表した際には保留していました。政府は両社の協議動向を注視しており、協業については前向きに考えてほしいと述べています。

続きを読む »

ホンダ+日産、甘くない連合 先輩ステランティスの苦悩ホンダと日産自動車が、経営統合を視野に入れて動き出した。自動車大手同士が手を組んだ大連合の先輩と言えば、2021年に発足した欧州ステランティスだ。ステランティスは、「プジョー」や「シトロエン」を擁する仏グループPSAと、「フィアット」や「クライスラー」を持つ欧米フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)が対等合併して誕生。オランダに本社を置き、傘下に14のブランドを抱える多国籍企業と

続きを読む »

日産の経営判断に問題点?ホンダと日産、三菱の協業発表からわずか3か月後、日産は大幅な営業利益減少を発表、CEOの報酬カットや減産、人員削減も発表しました。コロナ禍での販売不振を隠蔽していた可能性や、新型車開発の停滞、販売魅力の欠如など、経営判断に疑問が呈されています。

続きを読む »

ホンダと日産、協業検討へ 国内産業に大きな影響Honda and Nissan are considering a business alliance, which could significantly impact a wide range of industries in Japan, including auto parts suppliers and their secondary business partners.

続きを読む »

ホンダと日産、規模メリットを追求し経営統合交渉ホンダと日産自動車、新たなプレーヤーの登場による市場の変動を受け、規模メリットを得るため経営統合交渉へ。両社はBYDによる販売台数の追い上げを受け、生き残りをかけた取り組みへと動く。

続きを読む »