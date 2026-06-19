ホンダN-BOX、さらなるマイナーモデルチェンジを発表

ホンダの自動車市場における圧倒的な強さを誇るN-BOXがさらなるマイナーモデルチェンジを発表した。主力モデルである「N-BOX CUSTOM」にエクステリアデザイン変更が行われ、上級仕様となる「コーディネートスタイル」にはダーククロームメッキ加飾が施された。フロントグリルやサイドシル、テールゲートのガーニッシュに重厚な輝きを放つダーククロームメッキ加飾が施された。さらに、ホンダらしいロー＆ワイドな迫力あふれるフロントバンパーや常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトが組み合わさる。

日本の 自動車 市場において圧倒的な強さを誇り、新車販売台数で第1位を獲得し続ける ホンダ N-BOX 。 そんな N-BOX がさらなる マイナーモデルチェンジ を発表した！ 2026年4月にはシリーズ累計販売台数が300万台を突破した絶対王者が、ここでもう一声と商品力向上を狙うようだ。

今回の改良における最大のハイライトは、何といっても主力モデルである「N-BOX CUSTOM」のエクステリアデザイン変更。 なかでも上級仕様となる「コーディネートスタイル」は、フロントグリルやサイドシル、テールゲートのガーニッシュに重厚な輝きを放つダーククロームメッキ加飾が施されたぞ！ フロントのグリルにはダークロムメッキが施され、より力強さを感じさせる新デザインとなり、 さらにホンダらしいロー＆ワイドな迫力あふれるフロントバンパーや常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトが組み合わさる。

また、特に注目はリア。3代目となる現行のN-BOXカスタムのバックドアガラス付近はとくに加飾がなされていなかった。 だが、今回の改良で「ダーク クロームメッキ テールゲートガーニッシュ」が施されることでなんと先代N-BOX風の精悍なリアになっているのだ。 もちろんインテリアもメッキやピアノブラックの加飾。 LEDルームランプも追加されたほか、室内を彩るイルミネーションをクールなナイトブルーへ変更するなど、上質な空間へのこだわりが徹底されているようだ。

さらに、アウトドアテイストで人気の「N-BOX JOY」には、内外装をブラックでストイックに引き締めた特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が新たに設定された。 N-BOXカスタムには先代の「STYLE+ BLACK」、そして現行の「ブラックスタイル」が存在したが、今回ついにN-BOX JOYにもその特別仕様が追加されたのだ。 外観はヘッドライトガーニッシュやエンブレムをブラック加飾とし、内装にはピアノブラック加飾のほか、シートや荷室表皮に洗練されたブラックのチェック柄を採用。

また、ユーザーからの要望が多かったフォグライトの標準装備化や「HONDA」のレターロゴが際立つ専用フロントグリルの「アクティブフェイスパッケージ」を一部タイプで標準化するなど、タフな仕様へのアップデートも見逃せない 。3代目となってから、デザインの柔らかさがポイントだったためかメッキ加飾などはあまり目立たなかったN-BOXにも程よいアクセントが加わるようだ





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ホンダ N-BOX マイナーモデルチェンジ エクステリアデザイン変更 ダーククロームメッキ加飾

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