ホンダと日産、経営統合破談へ

ホンダと日産は、2024年8月に締結した戦略的パートナーシップの基本合意書(MOU)に基づき、協業を継続する方針を表明しました。 しかし、経営統合については、両社で合意点を見出すことができず、協議を終了しました。ホンダの三部社長は記者会見で、統合が遅々として進まず将来、より深刻な状況に陥ることを懸念を示し、株式交換による経営統合を提案した経緯を説明しました。一方、両社は、プラットフォームや購買など様々な領域での統合で期待できる効果やポテンシャルが大きいことを確認しており、戦略的パートナーシップを通じてシナジー効果を最大化する方針です。

最終的にやりたかったことは競争力のある車をつくること。日産と合意できない場合は 戦略的パートナーシップ の中で最大限にシナジー効果を出していく」とコメントし、協業は継続していく方針を示した。

三部社長は経営統合が破談したことへの受け止めを問われ、「両社で納得できる合意点を見いだせず残念だ」と語った。そのうえで、「24年8月に結んだ戦略的パートナーシップの基本合意書(MOU)をベースにシナジー効果を最大化する」と述べた。ホンダの三部社長は「共同持ち株会社の設立ではなく、株式交換による経営統合を提案した。ワンガバナンスの体制を早期に確立することが最優先事項と考えた」と、子会社化を提案した経緯を説明した。「しかしそれ以上に恐れるべきことは、両社の統合が遅々として進まず将来、より深刻な状況に陥るということ。ホンダとしてこの経営統合を必ず成功に導きたいという強い決意、覚悟、株式交換は私達のそうした思いを込めた提案だった」と説明した。三部社長は「プラットフォームや購買など様々な領域で統合が図れれば、期待できる効果やポテンシャルは非常に大きいことを確認した」と語った。一方で、経営統合の実現には「痛みを伴う判断をスピーディかつ果断に実施する必要があると改めて認識した」とした。ホンダと日産の統合破談の経緯について、ホンダの三部社長がオンラインで記者会見を始めた。三部社長は冒頭、「両社で検討を重ねてきたが、基本合意書を解約し、協議を終了すると正式に決定した。また三菱自動車との3社間の覚書についても同様に解約することで、3社の取締役会で正式に決議した」と話した





