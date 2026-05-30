ホワイトソックス村上宗隆が負傷離脱、右ハムストリング張りで数週間の見込み

シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、タイガース戦で右脚を負傷し途中交代。MRI検査の結果、右ハムストリングの張りと判明し、数週間の離脱が見込まれる。チームは西田陸浮のメジャー初打点とバルガスの逆転サヨナラ打で勝利を収めたが、主砲の不在は痛手となる。

シカゴ・ ホワイトソックス の主砲、 村上宗隆 内野手（26）は、30日（日本時間）の本拠地でのデトロイト・タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場したが、3回表の守備で右脚を負傷し、途中交代を余儀なくされた。

試合後、ウィル・ベナブル監督は一夜明けた31日（同）にMRI検査を受ける予定であることを明らかにし、「ハムストリングを痛めたため、数週間はかかるだろう」との見通しを示した。 負傷者リスト（IL）入りについては「正式に決まったわけではない。 今後も状態を見る必要があるが、復帰まで数週間を要する可能性がある」と語った。 村上が不在の中、ホワイトソックスは1点ビハインドで迎えた9回裏、1死一、三塁の好機を作ると、「8番・右翼」で先発した西田陸浮外野手（25）が初球にセーフティースクイズを敢行。

タイガース3番手投手フィネガンの一塁送球の間に三塁走者ベニンテンディが生還し、土壇場で同点に追いついた。 この打点は西田にとってメジャー初の打点であり、値千金の活躍となった。 延長10回のタイブレークでは、ホワイトソックスが1点の勝ち越しを許したものの、2死二塁から3番・エドゥアルド・バルガスが左中間へ逆転2ランホームランを放ち、劇的なサヨナラ勝利を収めた。 これでホワイトソックスは3連勝、貯金を3とした。

バルガスは試合後、村上の負傷交代について問われ「ムネ（村上）がこのチームにどれほど重要で、どれほど貢献してくれているか、僕らはよく分かっている」と述べ、チーム一丸となって戦うことを強調。 さらに「彼は交代した後もクラブハウスで一番最初にみんなを出迎えてくれた。 そういう姿を見ると、チームの結束がより強くなる」と、村上が負傷後も球場に残り、チームメートを気遣う姿があったことを明かした。 数週間の離脱可能性についても「みんなで彼を支えなければいけないし、何事もなかったように願っている」と語った。

村上は3回裏の第2打席で、低めのスライダーを引っかけて二塁ゴロに倒れ、一塁へ必死に駆け込んだものの、すぐに右太腿裏を押さえて顔をしかめた。 代走が送られて交代となり、球団の公式SNSでは「村上は右ハムストリングの張りを訴えて途中交代。 現在、さらなる検査を受けている」と報告された。 村上はここまで57試合に出場し、アメリカンリーグトップタイの20本塁打、リーグ単独トップの41打点を記録しており、その不在はチームにとって大きな痛となる可能性がある





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