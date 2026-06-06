ドナルド・トランプ米大統領が推進するホワイトハウスの新ボールルーム建設プロジェクトの責任者、ロドニー・ミムズ・クック・ジュニア米国美術委員会委員長が、ロシアのサンクトペテルブルクで開催された国際経済フォーラムにおいて、ウラジーミル・プーチン大統領に対し、同市のバロック様式の宮殿や美術館などの著名な建築から設計の着想を得たことを明らかにした。クック氏は、自身が過去にロシアの大聖堂や宮殿で仕事をしてきた経験を踏まえ、「答えはイエスだ」と述べた。この発言は、米国最高の歴史的建造物内に新設される Venue のデザインが、海外の事例を強く参照していることを公式に認めた形となり、国内外から注目を集めている。

【6月6日 AFP】 ドナルド・トランプ 米大統領が進める ホワイトハウス の ボールルーム （宴会場）建設プロジェクトの責任者を務める 米国美術委員会 （CFA）のロドニー・ミムズ・クック・ジュニア委員長は5日、ロシア北西部 サンクトペテルブルク で開催された国際経済フォーラムで同国の ウラジーミル・プーチン 大統領に対し、プーチン氏の故郷である サンクトペテルブルク の建築から ボールルーム のインスピレーション（着想）を得たことを明らかにした。

このプロジェクトの指揮を任されているクック氏は今週、かつて「ロシア版ダボス会議（世界経済フォーラム年次総会）」とも呼ばれた主要国際会議「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）」に派遣された。 川沿いに立ち並ぶ壮麗なバロック様式の宮殿や、広大で入り組んだ美術館やギャラリーなど、サンクトペテルブルクの象徴的な建築がトランプ氏のボールルーム設計の「青写真」になっているのかを問われると、クック氏は「私はこれまでの人生で、すでにサンクトペテルブルクのボールルームからインスピレーションを得ており、あなた方（ロシア）の大聖堂や宮殿でも多くの仕事をしてきた」「したがって、答えはイエスだ」と答えた。

この発言は、米国美術委員会の委員長として、ホワイトハウス内に新設される予定のボールルームの設計コンセプトについて、直接ロシアの国家元首であるプーチン大統領に対して言及したものである。 クック氏は、自身が過去にロシア、特にサンクトペテルブルクの建築空間から大きな影響を受けてきた経歴を強調し、現在進行中のプロジェクトにおいても同様のインスピレーションが反映されていることを認めた。

彼は、サンクトペテルブルクが誇る豪奢なバロック建築や、ネフスキー街道沿いの歴史的建造物、エルミタージュ美術館に代表されるような文化的施設の空間デザインが、トランプ大統領が希望する新ボールルームの雰囲気や様式の参考となっていると説明した。 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）は、例年、世界各国の政財界の重鎮が集まる重要な催しであり、クック氏の滞在と発言は、米国政府高官がロシア国内の主要イベントに参加し、公然とロシア文化の影響力を認める形となった。 trashcan.

この一件は、外交的な配慮を要する米ロ関係の文脈で捉えられる可能性もあるが、クック氏はあくまで専門家としての見解を述べたに過ぎないと強調した。 一方で、ホワイトハウスの歴史的な建物内に完全に新しい大規模なボールルームを建設する計画そのものが、一部の歴史保存論者から疑問の声が上がっていることも背景にある。 such as the White House Historical Association. 今後、この設計が具体化していく過程で、サンクトペテルブルクからどのような建築的・芸術的要素が取り入れられるのか、詳細な計画の発表が注目される。

クック氏は、自らの委员会が近代的な施設Requirementsと歴史의饰りを両立させるために、海外の優れた事例を研究していると述べ、ロシアの事例もその一つであると語った。 この発言は、単なる設計上の参照を超え、国際的な文化交流の一環としても解釈できる余地を残している。 トランプ大統領自身が過去に、ロシアやその他の国々の豪華な施設に感銘を受けたと公言したこともあり、今回の明言はそうした個人的嗜好が公式プロジェクトに反映される可能性を示唆するものと言える。

今後の展開として、ホワイトハウスの公式発表や、米国美術委員会による設計プロセスの透明性に関する説明が期待される。 このニュースは、政治と芸術、歴史的環境と现代的なニーズの交差点に位置するoliciesの一例として、分析の対象となり得る





afpbbcom / 🏆 59. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ホワイトハウス ボールルーム ドナルド・トランプ 米国美術委員会 ロドニー・クック サンクトペテルブルク ウラジーミル・プーチン SPIEF バロック建築 建築デザイン

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ＣＦＡ証券アナリスト試験、レベル１の合格率36％に低下－11月実施分投資に関する国際資格の認定を行う世界的な団体、ＣＦＡ協会が昨年11月に実施した同協会認定証券アナリスト（ＣＦＡ）試験では、レベル１（第１段階）の合格率が再び低下した。前年に記録した歴史的な低水準は上回ったが、新型コロナウイルス禍の影響で受験への混乱が続いた。

Read more »

中国サッカー協会の前会長、収賄罪で無期懲役刑巨額の収賄罪に問われた中国サッカー協会（ＣＦＡ）の陳戌源・前会長が２６日、湖北省黄石市の中級人民法院（地裁）で無期懲役の刑を言い渡された。

Read more »

ＣＦＡ証券アナリスト試験、レベル１合格率46％－過去平均再び上回る投資に関する国際資格の認定を行う世界的な団体、ＣＦＡ協会が今年５月に実施した同協会認定証券アナリスト（ＣＦＡ）試験では、レベル１（第１段階）の合格率は46％と過去の平均値を上回った。ただ、試験を受けるのを遅らせていた受験者の合格率はずっと低かった。

Read more »

元韓国代表ＭＦ、涙ながらに八百長否定 中国警察の脅迫も告発【水原（韓国）ＡＦＰ＝時事】中国サッカー協会（ＣＦＡ）に永久資格停止処分を科された元韓国代表ＭＦの孫準浩（ソン・ジュンホ）は１１日、涙ながらに八百長への関与を否定し、中国側から脅迫を受けたと告発した。（写真は、ソウル市内にある韓国Ｋリーグ１部・水原ＦＣの本部で会見する孫準浩）

Read more »

八百長関与認定で全世界永久追放危機…元韓国代表MFが涙の訴え「自白を強要された」「無実を証明したい」中国サッカー協会(CFA)が八百長などの違反行為で43人に国内活動永久禁止処分を下した問題で、処分対象となった元韓国代表MFソン・ジュンホは全世界で活動禁止になる可能性が浮上している。ソン・ジュンホは11日...

Read more »

水原、八百長疑惑で孫準浩選手との契約解除を発表サッカー韓国Kリーグの水原は13日、元韓国代表MF孫準浩選手が中国サッカー協会（CFA）から永久追放処分を受けたことを受け、双方合意の上で契約を解除したと発表しました。CFAは2年の調査の結果、孫選手を含む計43人を永久追放処分にしました。

Read more »