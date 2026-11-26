フルHD解像度とIPSパネルを搭載した白色統一デザインの液晶モニター。広視野角と100Hz対応に加え、sRGB 100%の広色域やHDR対応により、デザインや医療施設など洗練された空間での使用に適している。フリッカーフリー機能とVESAマウント対応を備え、長時間の使用でも快適な操作性を提供する。

は、 フルHD 解像度と IPSパネル を組み合わせた 液晶モニター だ。 上下左右178度の広視野角により、斜めから見ても色やコントラストの変化が起きにくく、複数人で画面を共有する用途にも向く設計だ。

ベゼル、スタンド、付属の電源アダプターやケーブル類までホワイトで統一し、白基調の部屋や医療機関、デザイン性を重視する空間にもなじみやすい仕上がりとなっている。 表示性能面では、最大輝度300cd/m2、sRGB 100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集のように色の再現性が求められる作業にも活用しやすい。 さらにHDR表示に対応し、明暗差のある映像をより立体的に表現する。 インターフェイスはHDMI 1.4×1とDisplayPort 1.2×1を備え、どちらも100Hz駆動に対応するため、PCやゲーム機など幅広い機器と接続しやすい構成だ。

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そのほか、AdaptiveSync対応でティアリングを抑え、映像のズレを軽減して滑らかな表示を実現する。 長時間の使用を考え、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも搭載する。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームにも設置可能だ。 スピーカーは非搭載で、本体サイズはスタンド付きで幅493×奥行き175×高さ382mm、重量はおよそ2.1kgとなる。 メーカー保証は2年間だ。