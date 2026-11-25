プレスリリース ホロラボ、Android XR対応有線XRグラス「XREAL AURA」向け第一弾アプリをGoogle Playで提供開始

3D都市モデルを現地に重ねる「torinome」を皮切りに、新ブランドXynapseのもとでアプリ開発からデバイス提供・運用までをワンストップで支援 株式会社ホロラボ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中村薫、以下ホロラボ）は、GoogleのAndroid XR、およびXREAL株式会社の有線XRグラス「XREAL AURA」への対応を開始しました。

第一弾として、自治体まちづくりや空間デザインで実績のあるXRデジタルツインプラットフォーム「torinome」のXREAL AURA版アプリケーションを開発し、Google PlayでXREAL AURA向けに提供を開始しています。 今後はホロラボの新ブランド「Xynapse」のもとで各技術アセットの対応を順次進め、XREAL AURAによるソリューションを展開します。 あわせてハードウェアの販売、キッティング、運用支援までをワンストップで提供し、エンタープライズ領域でのXR活用を推進します。

Advertisement

重量約95gのグラスに、視野角70°の光学X Prism、ソニー製Micro-OLEDディスプレイ（片目あたり1920×1200ピクセル）、XREAL X1S空間コプロセッサを搭載し、Snapdragon Reality Eliteプラットフォームを備えた重量265gのコンピュートパックと組み合わせて動作します。