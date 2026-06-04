ホルムズ海峡封鎖による影響 LNG価格の上昇が電気料金にどのような影響を与えるか

ホルムズ海峡封鎖による影響を考える際、石炭とLNGの輸入先について考える必要がある。石炭に関しては日本の輸入先はホルムズ海峡とは関係がないが、LNGはオーストラリア、マレーシア、ロシア、アメリカ、インドネシアの順で輸入されている。LNGはホルムズ海峡とは関係ないが、カタールが世界第2位のLNG産出国であり、中国、韓国、EUなどの調達不足が日本の輸入先にシフトする可能性がある。

石炭に関してはわが国の輸入先は ホルムズ海峡 には関係ない。 LNG はどうかと言えば、オーストラリア、マレーシア、ロシア、アメリカ、インドネシアの順で、こちらも ホルムズ海峡 と関係ない。

ホルムズ海峡奥のカタールが世界第2位のLNG産出国であり、現在カタールからの調達依存度が高い中国、韓国、EUなどが調達不足になれば、日本の輸入先にシフトすることは確実だからだ。 しかも中国、韓国、EUは世界的に見て金持ちの国、日本との競り合いについてこられる経済力がある。 となるとLNG価格は上昇し、電気料金もまた上がる。 値上がりは原油価格ほどではないかもしれないが、無風ではない。

さらに言えば、石油とLNGでは備蓄量の差がある。 わが国の石油備蓄は国家・民間合計で250日以上と長期間確保されているが、LNGは2〜3週間程度の民間在庫しかない。 ホルムズ海峡封鎖による価格変動への抵抗力はむしろLNGに依存している電力のほうが脆弱なのだ。 最初の命題どおり「ガソリン価格の値上がりが備蓄では対応できないくらい長期的に続く」と仮定を置くならば、まあ、まず間違いなく電気代も道連れということになるだろう。 ことはエネルギー危機なので、どちらにとっても不利というだけの話である





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ホルムズ海峡 LNG 石炭 電気料金 エネルギー危機

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