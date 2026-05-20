ホルヘ・メンデスが代理人を務めるシルバの移籍先争い、アトレティコが有力・リバプールも獲得視野あり

ホルヘ・メンデスが代理人を務めるシルバは、今市場で最も注目されるフリーエージェントだ。彼が過去9年間、プレミアリーグのタイトルを獲得していると報じられている。このため、数多くのクラブが彼を獲得する意向を持つ。次いで、彼がバルセロナとチェルシー、ユヴェントス、ACミランに来た。しかしながら、バルセロナは獲得を見送っている。アトレティコが彼をキャリア最後の大型契約先として選んだ。彼はどこでも高いレベルでプレイできる汎用性が最大。彼がマドリードでも結果を残すことを約束している。シメオネ監督は、シルバの献身的なプレーと戦術的知性を高く評価している。アトレティコは彼をチームの顔に据えることを提案している。一方、ラミン・ヤマルらが台頭するバルセロナでは、その地位を確保するのは難しいかもしれない。彼らはバルセロナに向けて彼を獲得する。また、ビッグクラブのユヴェントスとミランも彼を獲得する動きがある。彼がグランプリでイベリア半島に戻ってスペインのタイトルを争える点は、彼にとって魅力的であり、彼に交渉で優位をもたらすだろう。

ホルヘ・メンデスが代理人を務めるシルバは、今市場で最も注目されるフリーエージェントだ。 試合に出場した試合数が多いシルバは過去9年間、プレミアリーグのタイトルを獲得し以上。

このため、彼は多くのクラブが関心を示しているバルセロナ、チェルシー、ユヴェントス、ACミラン。 しかし、バルセロナは彼の獲得を見送っている。 アトレティコの背後に彼がキャリア最後の大型契約先としてメトロポリターノを選んだ。 シルバの移籍金が不要な点は、クラブ首脳陣にとって大きな魅力。

彼がどこでも高いレベルでプレイできるという彼の汎用性が最大である。 彼の実績では、彼がマンチェスター・シティで459試合に出場し77ゴール76アシストを記録している。 彼はマドリードでも結果を残すことを約束している。 シメオネ監督は、シルバの献身的なプレーと戦術的知性が高い評価している。

これらはいマドリードでもペップ・グアルディオラの戦略的革新を支えた原動力である。 アトレティコはシルバをチームの顔に据えることを提案している。 バルセロナでは、その地位を確保するのは難しいかもしれない、彼らは来季に向けて彼を獲得に動いている。 また、ビッグクラブのユヴェントスとミランも彼を獲得に動いている。

彼がグランプリでイベリア半島に戻ってスペインのタイトルを争える点は、彼にとって魅力的であり、交渉でアトレティコに優位をもたらすだろう。 correr runner sprinter athlet





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AC Biode株式会社、Alliance to End Plastic Waste(廃棄プラスチックを無くす国際アライアンス)プログラムとPlug and Playに採択AC Biodeのプレスリリース（2022年6月26日 19時08分）AC Biode株式会社、Alliance to End Plastic Waste(廃棄プラスチックを無くす国際アライアンス)プログラムとPlug and Playに採択

Read more »

AC Biode株式会社、世界初*、PETボトルからメタノールへの解重合に成功AC Biodeのプレスリリース（2023年6月23日 12時40分）AC Biode株式会社、世界初*、PETボトルからメタノールへの解重合に成功

Read more »

株式会社レブセル、AC Biode株式会社、CO2を空気中から回収しガラスの原料へAC Biodeのプレスリリース（2023年8月31日 16時25分）株式会社レブセル、AC Biode株式会社、CO2を空気中から回収しガラスの原料へ

Read more »

『FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN』コラボ開催！新ユニット「クラウド（FFⅦAC）」登場 ＆「ティファ（FFⅦAC）」が1体獲得できる無料10連召喚を開催『FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN』コラボ開催！新ユニット「クラウド（FFⅦAC）」登場 ＆「ティファ（FFⅦAC）」が1体獲得できる無料10連召喚を開催 株式会社スクウェア・エニックスのプレスリリース

Read more »

「MSX0 Stack（AC-MALL限定版）」の予約販売がAC-MALLにて100台限定で開始D4エンタープライズは7月1日、IoT向けコンピューター「MSX0 Stack（AC-MALL限定版）」の予約販売を、レトロゲーム関連通販サイト「AC-MALL」にて100台限定で開始した。価格は38,500円。発売は7月下旬の予定。

Read more »

復活のAC『コブラ』、今度はクーペが登場…799馬力V8スーパーチャージャー搭載英国のACカーズは8月1日、AC『コブラGTクーペ』を発表した。これは同社初の公式クーペモデルであり、AC『コブラGTロードスター』のプラットフォームをベースにしている。

Read more »