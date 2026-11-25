1番人気のイッテラッシャイ（牡3、斎藤誠）が逃げ切り勝ちを収め、前走ジャパンダートクラシック16着大敗から巻き返しに成功した。時計は2分5秒3（良）。2走前の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

1番人気の イッテラッシャイ （牡3、斎藤誠）が逃げ切り勝ちを収め、前走ジャパンダートクラシック16着大敗から巻き返しに成功した。 時計は2分5秒3（良）。2走前の不来方賞以来となる重賞2勝目を飾った。

懸命に追いすがるナルカミを振り切り、最後は3馬身差で逃走Vを決めた。 戸崎圭太騎手（46）は「前走がふがいない結果だったので、今日勝つことができてうれしく思います」と安堵（あんど）の表情。 同型を行かせて見ながらのプランもあったが、行き脚良く先手を取って自分の形に持ち込んだ。

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「いいスピードがあって走る気持ちも強い。 これだけのパフォーマンスで先々も楽しみです」と期待がさらに膨らむ。 斎藤誠調教師（55）は「前走すごいペースで走ってしまって脱水症状。 リフレッシュ放牧に出したので、ここに間に合うかなと…」と振り返ったが、「乗り越えて回復してくれた」と愛馬をたたえた。

次走について「大井でリベンジしたい。 出られればいいですね」と話すと、所有するSNSグループの堀江貴文氏も「藤田晋さんのところ（フォーエバーヤング）とお手合わせ願いたい」。 出走がかなえば、12月29日大井の東京大賞典（G1、2000メートル）でも大注目の存在となりそうだ。

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【渡辺嘉朗】イッテラッシャイ ▽父 ミスチヴィアスアレックス▽母 ノルウェーノモリ（ディープスカイ）▽牡3▽馬主 SNSグループ（株）▽調教師 斎藤誠（美浦）▽生産者 藤沢牧場（北海道新ひだか町）▽戦績 9戦5勝（うち地方3戦2勝）▽総獲得賞金 1億2383万1000円（うち地方8000万円）▽主な勝ち鞍 26年不来方賞（Jpn2）▽馬名の由来 行ってらっしゃい＜モックモック＝3着＞武豊騎手 レースはいい流れかなと思った。 ポジションもいいところを取れて、いい形になったと思ったけど、左の小回りがぎこちない感じ。

コーナーでスムーズさを欠いたけど、一時より状態が戻っていた。 ＜リケアカプチーノ＝5着＞吉原寛騎手 スタートをしっかり出てくれて、取りたい位置は取れたし、使いたい脚も使ってくれたので、力は出し切れた。 状態もいい感じ。 まだ力をつけている途中だと思う。