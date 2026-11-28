ナポレオン時代を舞台にした脱出型ホラーFPS『HUNGER』が11月27日から29日にかけてSteamでオープンベータプレイテストを実施。ピーク時に1万500人以上のプレイヤーが接続する活況を見せ、12月3日より早期アクセス配信を予定している。

』の オープンベータ プレイテストを開始した。 ピーク時には同時接続プレイヤー数が10575人に達する活況を見せている。 なお本作の対応プラットフォームはPC（ Steam /Epic Game sストア）で、プレイテストの期間は29日まで。12月3日に早期アクセス配信を開始予定だ。

『HUNGER』はPvPvE形式の脱出型ホラーFPSだ。 本作の時代設定は、ナポレオン時代の荒廃したヨーロッパ。 この世界には、暴威を振るう疫病の影響で生まれた怪物「ハンガー」がはびこっており、「終末後の世界」と呼ばれている。 プレイヤーは生き残った人間「リヴィング」として「終末後の世界」へと飛び込み、戦利品の探索や、ハンガーや他のリヴィングたちとの生存を賭けた戦いに挑んでいくことになる。

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公式で「スラッシャー」をジャンルのひとつとしており、残虐でゴアな表現も本作の特徴となるようだ。 本作では、ハンガーたちの脅威から安全な「シャトー」がリヴィングたちの拠点となる。 プレイヤーはシャトーから森、村、修道院、城塞、鉱山などのさまざまなスポットへ単独、または最大3人までのチームで出撃し、戦利品を求めて過酷な戦いに挑むことになる。 拠点となるシャトーには、クエスト依頼主や店主、賞金稼ぎなど、さまざまな住人が暮らしている。