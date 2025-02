ホテル購買システムの受注業務、AIエージェントで完全自動化の実証実験成功

ユーザックシステムとマツヤは、ホテル購買システム「IPORTER」を経由した受注業務の完全自動化に向けた実証実験を実施し、成功を収めました。生成AIとRPA「Autoジョブ名人」の連携による受注AIエージェントが、従来RPAでは困難だった非定型受注業務を自動処理。

ユーザックシステムは2月13日、マツヤとともにホテル購買システム「IPORTER(アイポーター)」を経由した一連の 受注業務 について、「受注 AIエージェント 」による完全 自動化 を目指す実証実験の結果を発表しました。IPORTERはホテル専用のインターネット購買サイトで、納品業者への発注業務のため多くのホテルが利用しています。マツヤも得意先にホテルが多く、IPORTERを利用して 受注業務 を行っています。\ 受注業務 では印刷した発注伝票に記載した商品コードや商品名を基幹システムに入力するのですが、商品コードや商品名は得意先が独自に登録したものなので、入力時に自社の商品コードに変換する必要があるのです。マツヤでは、コード変換のために過去の取引明細を参照しており、商品コードを自社用に変換し販売管理システムに入力する作業は営業担当者が行っていたことから、作業が営業効率を阻害する一因となっていたと言えます。\受注 AIエージェント は、得意先ごとに処理のルールや人の判断を要するなどの理由から、 RPA のみでは 自動化 が困難だった非定型の 受注業務 を生成AIと RPA 「Autoジョブ名人」との連携によって完全 自動化 を目指す新しいソリューションです。今回の実証実験は、IPORTER経由で受注している得意先のうち3社について、これまでの取引データを受注 AIエージェント に学習・蓄積させたうえ、新たに類似の取引が発生した場合は自動処理を行うことを目的としています。\実証実験の結果、「注文書情報の取得精度」の 自動化 精度は93.

03%と100%にはおよばなかったものの、「基幹システム取込みレイアウト出力」や「自社商品コードへの変換」では100%という結果が得られました。また、対応パターンを事前に登録することでOCRの読み取り結果を受注AIエージェントが再補完し、基幹システムとの連携ではさらなる高結果が得られることを確認したというものです





asciijpeditors / 🏆 98. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

AIエージェント 自動化 受注業務 RPA Hotel購買システム

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

名作朗読劇『エイダ』再演決定!多くの人の心に残り愛される『エイダ』が、2023年9月にアニメイトシアターで朗読劇として上演され、成功を収めました。今回は、前回よりも大きな劇場を使って公演できるようになり、表現に幅が加えられるとのこと。

続きを読む »

エアロセンス、ドローン航路整備の実証実験成功エアロセンス株式会社は、経済産業省の「デジタルライフライン全国総合整備計画」の一環として、ドローン航路整備の実証実験を実施し、成功を収めました。

続きを読む »

社内DX|Autoジョブ名人「Robo派遣」サービスが受発注システム「CO-NECT」との受注業務連携シナリオを初公開。社内DX|Autoジョブ名人「Robo派遣」サービスが受発注システム「CO-NECT」との受注業務連携シナリオを初公開。 ユーザックシステム株式会社のプレスリリース

続きを読む »

LINE WORKS OCR×RPA「Autoジョブ名人」で、受注業務は完全自動化! 注文書読み取り特化のAI-OCR「Pixis OCR」を2024年7月より提供開始LINE WORKS OCR×RPA「Autoジョブ名人」で、受注業務は完全自動化! 注文書読み取り特化のAI-OCR「Pixis OCR」を2024年7月より提供開始 ユーザックシステム株式会社のプレスリリース

続きを読む »

データを用いた企業の変革を支援する新RPA「PixisCloud for Autoジョブ名人」ユーザックシステムはJapan IT Weekの出展社協賛セミナーにおいて開発中の新RPA「PixisCloud for Autoジョブ名人」を披露した。登壇した矢吹政之氏は、導入が一巡したRPAが次に必要とする要件とPixisCloud for Autoジョブ名人について説明。また、渡辺大輔氏は製品の画面を披露し、新RPAで実現した可視化の活用についてアピールした。

続きを読む »

ユーザックシステム、企業間取引プラットフォームを自動化するオプション製品「EBWeb for ASPSite WEB連携オプション」として「Autoジョブ名人」を提供開始ユーザックシステムは「企業間取引Web型EDIサービスEBWeb for ASPSite」利用者に向けた新しいオプション製品「EBWeb for ASPSite WEB連携オプション」として「Autoジョブ名人」の提供を開始した。

続きを読む »