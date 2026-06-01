ホテルニューオータニ大阪、ナイトプールの予約受付を6月1日より開始

ホテルニューオータニ大阪は、ライトアップされた大阪城天守閣を間近に望む絶景アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」のご予約を2026年6月1日（月）10:00より開始いたします。

ホテルニューオータニ大阪 は、 ライトアップ された 大阪城 天守閣を間近に望む絶景 アウトドアプール 「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」のご予約を2026年6月1日（月）10:00より開始いたします。

酷暑により日中の外出さえも躊躇われる今夏。 ホテルニューオータニ大阪では、太陽を避け、涼やかに輝く夜を愉しむ「ナイトプール」を、大人のための賢い避暑地としてご提案いたします。 いよいよ6月1日（月）より、今シーズンの予約受付を開始。

「日中は出歩くのが大変だからこそ、今夏は夜を主役にする」。 そんな新常識とともに贈る、煌めく水面と幻想的なライティングが織りなすラグジュアリーな空間では、都会にいながら日常を忘れる贅沢な夜をご体感いただけます。 太陽が沈んだ後に始まる、もう一つの夏。 大阪城を望む絶好のロケーションに位置するアウトドアプールは、夜になると表情を一変させ、フォトジェニックな空間へと進化します。

計算し尽くされたライティングの演出で、SNS映えする写真の撮影が叶います。 ご友人や大切な方と過ごす特別な夏の夜に、大阪随一のリゾート空間が至福のひとときを約束します。7月4日（土）から9月12日（土）までの期間中（※ナイトプールは9月23日（水・祝）まで）にご宿泊いただいたお客さまのために、デイプールを￥5,000～￥6,000（通常外来￥10,000～￥17,000）、ナイトプールを￥4,000（通常外来￥6,000～￥8,000）と、お得にご利用いただける優待料金をご用意。

さらにホテル公式ウェブサイトからご予約いただくと、デイプール・ナイトプールがともに一律￥3,000（最大50％お得）でご利用いただける特別優待をご用意しております。 さらに「駐車場利用無料」などの選べるアクセス特典や、館内レストラン・バーで使える割引クーポンも満載。 夏の大阪旅を満喫するなら、ホテル公式ウェブサイトからの直予約が圧倒的にお得です





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