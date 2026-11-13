ホテルニューオータニが少人数向け特製おせち「匠重」を発売

ホテルニューオータニ（東京）が、2～3名向けのおせち「匠重」を販売開始。和洋中3大陸の料理長によるこだわりの料理と、シャンパンセットが魅力。

東京の ホテルニューオータニ は、少人数家族やペア向けの特別な おせち 料理「匠重」を新規販売すると発表した。この商品は、和・洋・中の各部門で最高責任者を務める料理長たちが、それぞれの技法と感性を結集させて開発した力作である。新年の食卓を華やかに彩る美食の数々を、2名から3名程度が美味しく食べきれる分量に設定している。

少人数時代に向けたおせちの革新

現代の家族構成やライフスタイルの多様化に伴い、お正月の過ごし方も大きく変化している。従来、親族全員が集まる大人数での食卓が主流であったが、近年は夫婦や親子など少人数でお正月を過ごすスタイルが急速に広まっている。このトレンドを反映し、ホテルニューオータニ（東京）は量よりも質を重視する傾向に対応する。厳選された食材を用いたこだわりの料理を、少しずつ丁寧に味わう新しいお正月の過ごし方にも注目が集まっている。

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実際のデータでも、その変化は明確に表れている。おせちを囲む人数に関する調査において、2～3名で過ごす方が全体の47.7％を占めているという結果が出ている。これは、婦人画報が実施した「おせち・年末年始の過ごし方に関する意識調査2027」のデータに基づいたものであり、少人数向け商品の需要が高まっていることを示している。ホテル側はこの統計を踏まえ、余計な出費を抑えつつ、上質な料理を楽しむというニーズに的確に応えるラインアップを整えた。

各料理長が培った技と感性

和風の段では、日本料理料理長の宮田勇氏とホテルニューオータニ（東京）調理部長の湯浅哲也氏の監修のもと、伊勢海老雲丹味噌和えや車海老艶煮、松茸土佐煮など、新年の食卓を晴れやかに彩る山海の幸が贅沢に盛り込まれた。宮田氏は2003年に中国料理「大観苑」の料理長に就任後、2007年には中国の迎賓館「釣魚台国賓館」の美食節にも携わった。2018年には東京マイスターを受賞し、2023年には卓越した技能を持つ職人として「現代の名工」に選出されている。伝統ある本格上海料理の技を受け継ぎ、その魅力を磨き続けてきた実績が、一品一品の仕上がりに現れている。

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宮田氏の技が光る代表的な料理の一つが、新竹の子照り煮である。一見素朴に見えるこの料理にも手間を惜しまず丹精を込めて仕上げており、職人の細やかな配慮が感じられる。また、柚子伊達巻については、提供前日に焼き上げるという徹底ぶりで、口に含んだ瞬間にじゅわっと広がる甘みを引き出している。銀鱈西京焼きや数の子、黒豆蜜煮といった伝統的なおせち料理も揃え、細部にまでこだわりあふれる和の美味をご堪能いただける構成となっている。

洋風の段では、2023年5月からホテルニューオータニ（東京）の西洋料理料理長を務め、2026年5月に調理部長に就任した湯浅氏のノウハウが活かされている。湯浅氏は2018年に宴会料理長、2020年にはホテルニューオータニ博多の総料理長に就任し、現在は調理部の最高責任者としてホテル全体の食を統括している。彼のもとでは、鮑のジェノベーゼ風やオマール海老のカクテル、キャビアとブリニ、フォアグラのテリーヌなど、洗練された洋の美食が凝縮されている。ローストビーフを中心に、サーモンやコンビーフを用いた色鮮やかなテリーヌも取り揃え、一口ごとに広がる多彩なマリアージュを楽しめる。

本格中華とシャンパンのペアリング

中華の段には、中国料理「大観苑」ならではの技が光る料理が詰め込まれている。海老のチリソースや冷製鮑のオイスターソース煮、クラゲの冷製、チャーシュー、蒸し鶏の葱風味など、趣向を凝らした中国料理が並ぶ。さらに、栗の香り煮や胡瓜の甘酢漬け、ミニトマトの杏露酒漬けなど、味わいや彩りに変化を添える料理も用意され、伝統ある本格中国料理の味わいと細部へのこだわりが融合している。年に一度の大切な食卓だからこそ、普段はなかなか味わう機会のない料理を囲み、思わず笑顔がこぼれるひとときを過ごしてほしいという想いが込められている。

これらの多彩なおせちとペアリングするために、シャンパーニュ「ローラン・ペリエ ラ キュヴェ（Laurent-Perrier La Cuvee）」のセットも用意されている。もぎたての柑橘類や白い花を思わせる繊細で華やかな香りに、白桃などの白い果肉のニュアンスが重なり、奥行きのある味わいを感じさせる。口に含むとフレッシュでエレガントな味わいが広がり、心地よい余韻が続く上品な辛口シャンパーニュである。新年を彩る贅沢なおせちとともに、特別なひとときを愉しむための完璧な組み合わせを提供する。

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ホテルニューオータニ（東京）では、少人数向け「匠重」のほかにも、多様なニーズに合わせた豊富なラインアップを取り揃えている。和風二段「雅」は、伊勢海老や鮑、数の子、いくらなどの祝い肴をはじめ、銀鱈西京焼き、鰻八幡巻き、松茸、新竹の子といった味覚を贅沢に詰め合わせている。さらに、末広車海老や蒸し雲丹、煮穴子などを盛り込んだ「新江戸前ちらし寿司」もご用意されている。

大人数向けや異なる好みに応じたオプションも充実しており、佐賀県産黒毛和牛を贅沢に味わう「ローストビーフ一段『喜』」や、ふかひれの姿煮、オマール海老のチリソースなどを詰め合わせた「中国料理一段『福』」もラインアップに含まれている。これらの商品を通じて、家族構成やライフスタイルの変化に対応し、質の高い新年の儀式を支援していく方針だ。詳しくは婦人画報の調査データや公式ウェブサイトにて確認できる。