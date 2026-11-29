YYForceは、ホテルのコンシェルジュ業務向けに訓練したヒューマノイドロボットの開発を発表した。

シミュレーションとエッジAIの組み合わせ 人の出入りが多く状況が変わりやすい公共空間で安定して動かすため、開発と検証にはNVIDIA Isaac Simを使った。 フィジカルAIのシミュレーションや合成データの生成、ロボットの動作検証などに活用される基盤だ。

YYForceの会長兼CEOのMike Fu氏は、「ホテルの最前線で、ヒューマノイドロボットが温かみと正確さ、業務上の価値を提供できることを示す」と述べた。 そのうえで、Workforce OSの上でJetsonとIsaac Simを使うことで、エンボディドAIの商用展開を加速し、現場の人手不足にも対応するとしている。 YYForceについて YYForceは、AIを活用した人材ソリューションと統合型ファシリティマネジメントを、アジアを中心に手がける企業だ。

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事業は人材マッチング（YY Circle、Yolara AI）、施設のデジタル管理（24iFM）、サービスロボットの導入・リース・保守、ヒューマノイドの開発に及ぶ。 ホスピタリティ、施設管理、小売、物流などの現場を対象にしている。 今回のリリースは、ロボットの機体仕様や、ホテルでの稼働開始日、運用台数を明らかにしていない。 配備は「予定」とされており、実際の宿泊客への対応状況は今後の続報を待つ必要がある。