ホテルメトロポリタン エドモントが鉄道フェア開催

ホテルメトロポリタン エドモントは12月20日、巨大プラレールジオラマや駅員体験などを含むクリスマスファミリーフェスタを開催。事前予約受付は11月13日より開始されます。

東京都千代田区 飯田橋 に所在する ホテルメトロポリタン エドモント （総支配人： 小林正明 ）は、来年の12月20日（日曜日）に宴会場にて大規模なイベント「クリスマスファミリーフェスタ～ 鉄道フェア 2026～」を開催すると発表しました。この企画は、鉄道ファンから家族連れまで幅広く楽しめるよう、多種多様な体験型アトラクションとグルメを提供することを目的としています。

7.2メートルの巨大ジオラマ展示

イベントの目玉となるのは、株式会社タカラトミー発売の「プラレール」を使用した長さ7.2メートル、幅3.6メートルという巨大なジオラマ展示です。この広大なスケールの模型鉄道は、来場者の視界を圧倒する迫力を持ち、子供たちだけでなく大人にも懐かしさと驚きをもたらす設計となっています。また、会場内には新幹線の20分の1スケールという精巧な模型も併せて展示され、鉄道技術の細部まで楽しむことができます。

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駅長さんとの実演およびパティシエ体験

単なる鑑賞にとどまらず、参加者が実際に役割を体験できるコーナーも充実しています。本物の駅長さんと一緒に働ける「駅のお仕事体験コーナー」では、リアルな駅業務の雰囲気を肌で感じることが可能です。さらに、ホテル専属のパティシエが指導にあたる「ちびっ子パティシエ体験」では、参加者自身がデザートを作り上げるプロセスを学べます。これらは子供向けのプログラムですが、親御さんもその過程を見守りながら楽しむことができる構成になっています。

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サンタクロース撮影と景品付きラリー

昨年も高い好評を博したサンタクロースとの記念撮影イベントが今年も復活します。クリスマスシーズンの特別な雰囲気の中で家族写真に残すことで、思い出作りをサポートします。その他、景品が付随する鉄道シールラリーを実施し、会場内を歩きながら楽しみながら参加者を誘導します。持参したプラレールで自由に遊べる「プラレールであそぼう」コーナーも設けられ、自分の愛車を走らせる喜びを提供します。

ブッフェ形式の食事と予約受付情報

食事面では、ローストビーフ引換券が含まれたブッフェ形式での提供が行われます。入場料と飲食費がセットになった大人向けのチケット価格は税込み1万2,000円です。このイベントは事前予約制であり、申し込み受付は11月13日（金曜日）の正午12時より開始されます。多くの家族がこの鉄道のテーマパークのような一日を満喫できるよう、準備が進められています。