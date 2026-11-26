リクルートホットペッパーグルメはGoogle広告を活用し、若年層へのリーチと新規登録を促進。席押さえ機能の利用者が目標比140%を達成した成功事例を紹介する。

リクルート ホットペッパーグルメ のグループマネージャーである 久保田啓悟 氏は、 Google が10月29日に開催したイベント「YouTube Brandcast Japan 2026」に登壇し、同社の新規顧客獲得戦略と成果について明かした。同社は、飲食店予約補助機能「 席押さえ 」の認知拡大と利用促進を目的とした広告キャンペーンを実施し、その成效として新規利用者数が目標の140％を達成したことを報告した。

テレビCMの限界とYouTubeへの移行

従来、同社はテレビCMを展開することで幅広い年齢層への認知獲得を図ってきた。しかし、久保田氏によると、このアプローチには明確な限界があった。特に外食シーンが多様化する若年層に対して、単一のストーリーや描き方では彼らの心に深く届かず、共感を得ることが困難であったという点が指摘された。メディアの碎片化が進む中で、テレビというマスメディアのみではターゲット層の深いインサイトに対応しきれない状況に直面していた。

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こうした課題に対し、同社はインパクトを残す認知拡大施策としてYouTubeを主力プラットフォームに選定した。テレビCMに代わる新しい手法として、人気アイドルグループM!LKの佐野勇斗さんと吉田仁人さんを起用したWebCM「席押さえ召喚」を公開し、ブランドの存在感と機能の認知を高めようと試みた。この施策は、従来のテレビ広告では達成が難しかった若年層へのリーチを実現する基盤となった。

機能理解を深めるクリエイティブ戦略

単なる認知獲得だけでなく、ユーザーが機能の価値を正しく理解し、行動につなげることも重要な課題であった。ユーザーが「今からどこの店に行こうか」と実際に悩んだ瞬間に、席押さえ機能を真っ先に思い出してもらうためには、具体的な利用シーンとの関連付けを詳細に設計する必要があると判断した。久保田氏は、そのための素材作りにおいて多大な労力を費やしたと述べた。

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機能の理解を促進するため、YouTubeクリエイターとのコラボレーション動画も公開された。特にYouTubeならではの特性を活かし、価値を丁寧に伝えられる長尺動画や、視聴者とインタラクティブにやりとりできるライブ配信などの多様なフォーマットを活用した。これにより、ユーザーが機能の便利さを直感的に理解できる環境を提供し、広告へのエンゲージメントを高めることに成功した。

データ分析に基づくターゲット別アプローチ

利用を後押しするための具体的な施策として、YouTubeの「デマンド ジェネレーション キャンペーン」が導入された。これは、YouTube、Discover、Gmail、マップなどのサービス全体で、ユーザーのエンゲージメントやアクションの獲得を促進する広告キャンペーンである。クリエイティブ制作においては、日々蓄積されるデータを統計的に分析し、誰が、どんな時に、何を求めているのかという解像度の高い仮説を抽出した。

その分析結果に基づき、『華金にお店を探すビジネスパーソン向け』や『休日の女子会VLOG風』など、利用シーンが直感的にイメージできる素材を多数制作した。組織一丸となって高速アジャイルでこれらを作成し、多角的なメッセージでユーザーの利用を後押しした。このデータ駆動型のアプローチにより、ターゲットごとに最適化されたコンテンツを提供することが可能となり、キャンペーンの効果を最大化した。

組織力と顧客理解が事業成長を牽引

久保田氏は、今回の取り組みを通じて得られた手応えと今後の展望について語った。私たちは培ってきた顧客の多様な利用シーンを深く理解する力と、それに応じて最適なアプローチを高速で仮説検証できる組織力があってこそ、多様なプラットフォームの価値を最大化できるという実感を強めたという。目的やターゲットのインサイトに合わせて手法を柔軟に組み替えるマーケティングアプローチが、事業成長をけん引する鍵となったと結論づけた。

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ブランディングとパフォーマンスの両面から事業成長をけん引するため、今後は顧客に価値を届けるための最適なプラットフォームやテクノロジーを柔軟に活用していく方針である。さらなる飲食体験の革新に挑戦し、ユーザーにとって不可欠な存在として、ホットペッパーグルメの席押さえ機能やその他のサービスが広く普及していくことが期待されている。今回の成果は、データとクリエイティビティの融合がもたらす強力なシナジーを示す事例となった。