ナポリのラスムス・ホイルンドは、マイケル・キャリック解任後、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが打ちのめされた状態にあると語った。ホイルンドは、プレミアリーグで苦境に立たされる同僚たちを信頼し、今季の立て直しが可能だと確信を示している。

ラスムス・ホイルンド は、 マイケル・キャリック の解任を受け、 マンチェスター・ユナイテッド の主将 ブルーノ・フェルナンデス が「打ちのめされた」と明かした。 夏に4400万ポンドでオールド・トラッフォードからナポリへ移籍したデンマーク人FWは、古巣のチームメイトには現在の プレミアリーグ での苦境を脱する力があると確信している。

マンチェスター・ユナイテッドは8月から続くリーグ戦9試合未勝利で、プレミアリーグ19位に沈んでいる。 キャリックの解任後、新監督のマウリシオ・ポチェッティーノは日曜日、厳しい船出を迎えた。 チームはリヴァプールに0-4で敗れた。 キャリックの退任前にも、緊張は表面化していた。

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チャンピオンズリーグのコモ戦で敗れた際、キャリックは自身の戦術に疑問を呈したフェルナンデスを先発から外した。 幼い頃からユナイテッドのファンで、2023年に6400万ポンドで加入し、95試合で26得点を記録したホイルンドは、火曜日にナポリがマンチェスター・シティと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で得点した後、この混乱について語った。 ホイルンドは、デンマークがポルトガルと対戦した代表ウィークにフェルナンデス、ディオゴ・ダロトと話し、同胞のパトリック・ドルグとも連絡を取り続けている。

ナポリのFWは、選手たちが監督交代をどう受け止めたかを説明するとともに、今も古巣を注意深く追っていると明かした。

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「代表ウィーク中にブルーノとディオゴと話した時、2人ともマイケルが去ることに当然ひどく落胆していた。 でも、変化を楽しみにもしていた」とホイルンドは語った。

「今もパトリックと話している。 みんなの幸運を願っているし、今シーズン必ず立て直せると思う」