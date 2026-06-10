ペンタセキュリティ、AWS Summit New York City 2026に出展

ペンタセキュリティ株式会社は、米国ニューヨークのジャビッツコンベンションセンターで開催される「AWS Summit New York City 2026」に出展することを発表しました。このイベントは、2026年6月17日（水）に開催されます。ペンタセキュリティは今回のイベント出展を通じて現地の顧客と直接コミュニケーションを図り、ビジネスネットワークの構築およびグローバルパートナーシップの拡大を推進してまいります。

ペンタセキュリティ 株式会社は、米国ニューヨークのジャビッツコンベンションセンターで開催される「AWS Summit New York City 2026」に出展することを発表しました。

このイベントは、2026年6月17日（水）に開催されます。 近年、北米市場を中心にクラウドネイティブなセキュリティソリューションへの需要が急速に高まっています。 このような背景を受け、ペンタセキュリティは今回のイベント出展を通じて現地の顧客と直接コミュニケーションを図り、ビジネスネットワークの構築およびグローバルパートナーシップの拡大を推進してまいります。

また、日本や韓国をはじめとするアジア市場で実証された高度なWebセキュリティ技術力を強みに、セキュリティ人材の不足や複雑なコンプライアンス対応に課題を抱える北米の企業に対し、最適なアプローチを提示していきます。 ペンタセキュリティのブースでは、AWS WAFに特化した運用管理サービス「Cloudbric WMS」やAWS WAF専用のマネージドルール「Cloudbric Managed Rules」を紹介します。

いずれもサブスクリプション契約のみで利用でき、自社でのインフラ構築が不要なため、専門知識や専任のセキュリティ人材が不足している企業でも手軽に導入・運用が可能です。 クラウド移行（DX）を推進の際にも、セキュリティリスクを最小限に抑え、安全にビジネスを展開できるようになります。 多くの企業がセキュリティ人材不足やクラウド運用の複雑さに直面し、潜在的なWeb脅威にさらされています。

企業がITインフラ管理の負担を減らし、コアビジネスに専念できるよう、現地のビジネス環境に最適化された実効性の高いセキュリティソリューションを提供してまいります。 Cloudbric WMSは、AWS WAFに特化した運用管理サービスです。

独自に開発した高度な攻撃検知エンジンを備えており、適切なルール作成と反映、新規脆弱性や誤検知の対応など、AWS WAFの導入から利用までの一連の運用サイクルをサポートします。24時間365日のモニタリングとサポート体制を完備しているため、専門知識やリソースがなくても高度なセキュリティレベルを実現します。 また、ペンタセキュリティは、「AWS WAF レディプログラム」のローンチパートナーに認定されています





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ペンタセキュリティ AWS Summit New York City 2026 Cloudbric WMS Cloudbric Managed Rules

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