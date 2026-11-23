日本が生産量、埋蔵量とも世界有数を誇る「ヨウ素」に注目が集まっている。従来の太陽光パネルより薄く軽量な次世代型の「ペロブスカイト太陽電池」の主原料として、今後…

日本が生産量、埋蔵量とも世界有数を誇る「ヨウ素」に注目が集まっている。 従来の太陽光パネルより薄く軽量な次世代型の「ペロブスカイト太陽電池」の主原料として、今後の需要拡大が期待されるためだ。

ペロブスカイトの普及は政府が年末にまとめる日本成長戦略の実行計画の重点項目に挙がり、経済安全保障上の重要性も増している。 日本が輸出できる天然資源 「（日本が）海外に輸出できる数少ない天然資源です」。18日午後、千葉県白子町の大手ヨウ素メーカー「K＆Oヨウ素」の工場。 若杉太市総務部長は説明会に参加した報道陣を前に強調した。 米地質調査所（USGS）によると、2025年のヨウ素生産量の世界シェア（非公表の米国除く）は、チリが7割弱、日本は約3割。

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埋蔵量は、日本が世界最大とされる。 K＆Oヨウ素によると、国内生産量の8割強は同県で作られている。 チリでは砂漠で採掘される鉱石から要素を取り出すが、日本では地下数百メートルから天然ガスと一緒にくみ上げられる250万～50万年前の海水由来の「かん水」が原料だ。 かん水には通常の海水の約2000倍のヨウ素が含まれる。

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天然ガス分離後のかん水を口に含んでみると、かすかな塩味が感じられた。 ヨウ素はうがい薬のほか、レントゲンの造影剤や液晶ディスプレー向けの偏光フィルム、工業用触媒などに活用されており、国際的な市場価格は上昇傾向にある。 ペロブスカイトが普及すれば、世界的な需要拡大に拍車がかかる可能性が高い。 実用化進むペロブスカイト