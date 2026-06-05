ペレス会長が衝撃移籍への前哨戦に、すでに複数の大型移籍を確定したと発表

ペレス会長は、すでに複数の大型移籍を確定したと発表し、衝撃移籍への前哨戦に充てている。ペレス会長は、火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブへ、マドリード史上最大となる移籍費1億5000万ユーロ以上のオファーを提示する予定だ。ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ監督の招聘に加え、リヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの獲得が決まったと明かした。さらに、"他にも多くのポジションを補強する"と述べ、すでに具体的なヒントを漏らしている。

再選を目指す現職候補は、すでに複数の 大型移籍 を確定したと発表。 しかし、それは本命の 衝撃移籍 への前哨戦に過ぎないようだ。 ペレスは「火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブへ、マドリード史上最大となる移籍費1億5000万ユーロ以上の オファー を提示する」と明言した。

ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ監督の招聘に加え、リヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの獲得が決まったと明かした。 さらに"他にも多くのポジションを補強する"と述べ、すでに具体的なヒントを漏らしている。

"オファーを出すのはロナウドやカカ級の選手だ。 彼は"ガラクティコ"で、中盤以上のポジション。 ハーランドではない。 まずは所属クラブと話し合う。

彼はプレミアリーグの選手ではない。 オファーを出して様子を見る"と語った。 これにより、対立候補エンリケ・リケルメの"ハーランドと合意済み"という主張に直接反論した。 さらにマイケル・オリゼ、ジェレミー・ドク、ハリー・ケインも除外。

バルセロナの選手も検討対象外とした。 すでにキリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールという2人のスターが攻撃陣にいるため、さらに巨費を投じる必要はあるのかという疑問も出る。 だが会長は"マドリードにはいつも"もっと"が必要だ"と語った。 現在、ジュード・ベリンガムはレアル・マドリード史上最高移籍金で加入した選手だ。

ボルシア・ドルトムントへの基本移籍金は1億300万ユーロ。 成績ボーナスを含めると最大1億2700万ユーロに達し、エデン・アザール、ガレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウドの記録を更新した





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