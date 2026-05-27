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ペレス監督のパレス、ラヨ・バジェカーノとの決勝戦

スポーツ News

ペレス監督のパレス、ラヨ・バジェカーノとの決勝戦
ペレスパレスラヨ・バジェカーノ
📆5/27/2026 2:52 PM
📰GoalJP_Official
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ペレス監督のパレスはラヨ・バジェカーノとの決勝戦に挑む。パレスはトランジションからシュートを生み出し、中央にシュートを集めている。ラヨ・バジェカーノは攻撃力が比較的安定しているが、パレスはピーク時に高い攻撃力を示す。パレスのピーク時の攻撃力がより危険になる可能性がある。

ペレス 監督はバレカスに戻り、経験を積み、イラオラのスタイルを残しつつも自身のアイデアを反映させた。 激しさは健在ながら、ボール保持時は落ち着きを見せ、プレスで混乱を誘う展開への依存度は下がった。

まず「量」が突出している。 シュートの約40％はトランジションから生まれ、アシストの多くは依然としてクロスだ。 シュートマップは、テリトリアルプレスで中央を支配し、ペナルティエリア周辺に選手を集中させる意図を示している。 シーズン通じてペナルティを除いたxGを分析しても、この傾向は変わらない。

ラヨの試合は、完全に主導権を握ることは稀だ。 攻撃は年間を通じて比較的安定しているが、守備はオープンな展開になりやすく、攻守の切り替えが頻繁に起こる。 ボール支配率で優るより、両チームが素早く前後する不安定な展開を容認することが多い。 オリバー・グラスナー監督は昨季のFAカップ決勝でマンチェスター・シティを破り、クラブに初タイトルをもたらした。

その過程で特に印象的だったのは、数カ月前のプレミアリーグでの同カード後に記者から「決勝で再びグアルディオラと対戦したら何を変えるか」と皮肉交じりに問われた場面だ。 審判の判定やシティのPK失敗といった運も影響したが、パレスは試合の大半を巧みに支配し、勝利を手にした。 この結果により、グラスナーはノックアウトステージで結果を出せる監督としてさらに評価を高めた。 グラスナー監督は、アイントラハト・フランクフルトを率いてヨーロッパリーグを制した実績を持ち、ノックアウトステージの経験も豊富だ。

再び決勝の舞台に立つパレスは、大舞台で手応えを掴む指揮官の下、重要な一戦に挑む。 ラージョ・バジェカーノが「制御されたカオス」なら、パレスは「制御された効率性」だ。 両チームともカウンターや縦への攻撃を重視するが、最終ライン突破後はパレスの方が攻撃が洗練され、選択的になる。 全大会を通じて、パレスはペナルティエリア外からでも中央にシュートを集め、遠距離の無謀なシュートは少ない。

シュート1本あたりのxGが高く平均距離も短いことから、コントロールされた攻撃で質の高いチャンスを作り出している。 トランジションは依然として攻撃の要で、シュートの約40％がトランジションから生まれる。 だがラヨのようなテリトリー支配ではなく、危険エリアでは慎重に攻撃を組み立て、縦への推進を明確なチャンスに結びつける。 ペナルティを除いたxGをシーズン通じて見ると、ラヨ・バジェカーノとは異なる傾向が浮かぶ。

パレスはピーク時に高い攻撃力を示すものの、全体的には安定しない。 攻守で支配的な時期と、両数値が大きく変動する時期が交互に訪れる。 この不安定さは決勝を前にして興味深い戦術要素だ。 ラヨはシーズンを通じて攻撃力が比較的安定している一方、パレスはリズムや勢いに左右される。

だが一発勝負の決勝では、パレスのピーク時の攻撃力がより危険になる可能性がある。 特にトランジション攻撃で中央のスペースを突けたときは脅威だ

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