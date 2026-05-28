ペルチェ半導体冷房服は、一般生活での暑さ対策に用途を広げようとしている。スポーツ観戦や子どものスポーツ応援、犬の散歩といった一般生活での暑さ対策へ用途を広げようとしている。 ペルチェ冷房服は、ファン付きウェアとは発想が異なり、冷却プレートを体に当てて直接冷やす方式だ。ワークマンは、気温35℃程度までは汗の気化熱を使うファン付きウェアが有効だが、体温を超えるような暑さでは半導体直冷方式が重要になると説明している。

ペルチェ半導体冷房服が女性専用品を追加。 一般生活での暑さ対策に用途を広げる。 ペルチェ冷房服は、ファン付きウェアとは発想が異なり、冷却プレートを体に当てて直接冷やす方式だ。

ワークマンは、気温35℃程度までは汗の気化熱を使うファン付きウェアが有効だが、体温を超えるような暑さでは半導体直冷方式が重要になると説明している。 5ヵ所の冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」は1万9800円。 さらに首元を含む7カ所に冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は2万9800円だ。 ペルチェ半導体冷房服は、一般生活での暑さ対策に用途を広げようとしている。

スポーツ観戦や子どものスポーツ応援、犬の散歩といった一般生活での暑さ対策へ用途を広げようとしている。 ペルチェ冷房服は、ファン付きウェアとは発想が異なり、冷却プレートを体に当てて直接冷やす方式だ。 ワークマンは、気温35℃程度までは汗の気化熱を使うファン付きウェアが有効だが、体温を超えるような暑さでは半導体直冷方式が重要になると説明している。 5ヵ所の冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」は1万9800円。

さらに首元を含む7カ所に冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は2万9800円だ。 ペルチェ半導体冷房服は、一般生活での暑さ対策に用途を広げようとしている。 スポーツ観戦や子どものスポーツ応援、犬の散歩といった一般生活での暑さ対策へ用途を広げようとしている。 ペルチェ冷房服は、ファン付きウェアとは発想が異なり、冷却プレートを体に当てて直接冷やす方式だ。

ワークマンは、気温35℃程度までは汗の気化熱を使うファン付きウェアが有効だが、体温を超えるような暑さでは半導体直冷方式が重要になると説明している。 5ヵ所の冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」は1万9800円。 さらに首元を含む7カ所に冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は2万9800円だ





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