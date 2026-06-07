ペルソナ４ リバイバル、2027年2月18日発売決定

ペルソナ４ リバイバルは、PS5/Xbox Series X|S/PC（Steam/Microsoft Store）で発売される。Xbox Game Pass向けにも配信予定である。ペルソナ４のリメイク版の発売日が決定したようだ。

セガおよびアトラスは6月8日に、 ペルソナ４ リバイバル を2027年2月18日に発売すると発表した。 対応プラットフォームは PS5 / Xbox Series X|S /PC（ Steam / Microsoft Store ）で、 Xbox Game Pass 向けにも配信予定である。

ペルソナ４のリメイク版の発売日が決定したようだ。 オリジナルのペルソナ４はアトラスより2007年にPS2向けとして発売されたジュブナイルRPGである。 同作では主人公である高校2年生の少年が、両親の仕事の都合から1年間地方都市で暮らすこととなる。 しかし彼が稲羽市を訪れた直後から、同市で奇怪な連続殺人事件が発生。

町には不気味な「マヨナカテレビ」の噂も流れていた。 そんな中、主人公はあるきっかけから異世界に迷い込み、ペルソナ能力に覚醒。 八十神高校の仲間などと共に自称特別捜査隊を結成する。 田舎での明るい日常と、不可解な殺人事件が描かれる。

敵の弱点を突くと大きなメリットのあるターン制バトルや、日毎に行動を選んでいくシステム、仲間やキャラクターとの交流がバトルでの強さにも繋がる仕組みも特徴だろう。 また同作では後に、新要素などを追加したPS Vita向けソフトペルソナ4 ザ ゴールデン（P4G）が発売された。 本作ペルソナ４ リバイバルは、そんなペルソナ４のリメイク版となる。 キャラクターたちや事件と高校生活の舞台となる稲羽市の風景が、新たな3Dグラフィックによって表現される。

ストアページによると、街に暮らす人々とのイベントも、表現豊かになってさらに没入感がアップしているとのこと。 少なくともグラフィックを現代のクオリティに刷新した、人気ペルソナ４の新バージョンとなるわけだ。 今回公開された映像では、稲羽市での日常やバトルなどに加えて、P4Gにて新キャラクターとして登場していたマリーや家庭菜園らしきシーンも確認できる。 P4Gの内容も含むリメイク版となるのかもしれない





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