ペルソナ５：The Phantom X Ver.4.1アップデート

セガがペルソナ５：The Phantom XのVer.4.1アップデートを実施。新★5キャラクター「結城 理」が登場し、コラボイベント「月の道を往く・月光まばゆき人工島」が開催される。

セガは5月21日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.4.1アップデートを実施。

今回のアップデートでは、『ペルソナ３ リロード』（以下、『P3R』）とのコラボイベント“月の道を往く・月光まばゆき人工島”の開催や、新★5キャラクターとして『P3R』の「結城 理」が登場する。1日と1日の狭間に存在する隠された時間・「影時間」。 そして「影時間」に出現し、シャドウが巣くう巨大な塔「タルタロス」。 コラボイベントでは、タルタロスらしき場所に迷い込んだ『P5X』怪盗団メンバーが、『P3R』の特別課外活動部メンバーと出会い、ともに戦うシナリオが展開する。

タルタロスだけでなく、ポロニアンモールなど、『P3R』おなじみの場所も登場。2つの作品が交差することで『P5X』キャラの新たな一面だけでなく、『P3R』キャラクターたちの、ある“想い”にも触れる体験ができるファン必見の内容となっている。 ある日の放課後、人工島・「ポートアイランド」へと理子やルフェルと一緒に出掛けた主人公。 だがその帰り道、周囲に異変が起き、理子たちとはぐれてしまった上、迷宮のような場所へと迷い込んでしまう。 迷宮の中でシャドウに襲われ、窮地に追い込まれてしまう主人公だったが、そのピンチを「結城 理」と名乗る少年に救われる。

その後、結城の仲間である「岳羽 ゆかり」と合流するが、そのほかの彼らの仲間とははぐれてしまったらしい。 主人公と結城たちはお互いの仲間を探しながら、迷宮「タルタロス」をともに進むことになる。 タルタロスを進む道中で見つけた「不思議な扉」の先で、主人公たちは理子を発見するが、彼女は“ありえない光景”の中にいて……？ 『P3R』から新たな★5キャラクターとして「結城 理」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。

専用★5武器は“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。 PICKUP怪ドル契約“満月の契約者”の開催期間は、2026年6月25日10時59分まで。 結城 理は、トップクラスの攻撃力を誇る反抗ロール、火炎属性の★5キャラクター。 自分のスキルや仲間の支援によってムーンを獲得し、それによって大ダメージを与えられる。

また、攻撃だけでなく、味方全体のバフも得意としている。 ゲーム内のショップにて、コスチューム「執事服・理セット」を「自在結晶」2880個のセール価格で購入可能。 セット内には、アイコン「執事服・理の心象」、名刺デザイン「ティータイム」、フレーム「蒼月の礼賛」も含まれている。6月25日10時59分以降は「自在結晶」3200個での販売となる。6月の1周年に向けたカウントダウンキャンペーンを開催。 期間中に7日間ログインすると、契約で使用できる「プラチナチケット」5枚、武器補給に使用できる「プラチナミリコイン」5枚が手に入る。

開催期間は、2026年6月4日10時59分まで。 ルフェルからのデイリー支援が、1周年期間中パワーアップして登場。 期間中、合計28日間のログインで「自在結晶」×1600、「羽ばたきのコイン」×2400をプレゼント。 開催期間は、2026年6月1日5時～8月1日4時59分まで。

また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.4.1アップデートの情報を伝えた公式放送の視聴の感謝を込めて、「自在結晶」×300をプレゼント。 合計で「自在結晶」×600が手に入る。 現在、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の『P3R』を、期間限定で特別価格にて販売するセールを開催中。

PlayStation 5／PlayStation 4用『P3R』は、5月27日まで50％オフで、Nintendo Switch 2用『P3R』デジタルデラックスエディション／デジタルプレミアムエディションは、5月26日まで40％オフで購入可能だ。 プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam





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