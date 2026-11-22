バルセロナのMFペドリが、ビジャレアルとの3-2の勝利後、序盤の2失点を含む戦いぶりに不満を示し、奇跡に頼らない姿勢を強調した。また、フレンキー・デ・ヨングの能力を高く評価した。

バルセロナ の ペドリ が、 ビジャレアル に3-2で勝利した後、チームメートに厳しい言葉を送った。 スポティファイ・カンプ・ノウで勝ち点3を獲得したものの、毎週のように奇跡に頼ることはできないと強調。

開始7分で2点を追う展開となった序盤の戦いぶりに不満を示した。 バルセロナのMFペドリは、ビジャレアルとの手に汗握る一戦を3-2で逆転勝利した後、ラ・リーガからMVPに選ばれた。 しかし、カナリア諸島出身のペドリは手放しで喜べる心境ではなかった。 ハンジ・フリック監督率いるチームは、開始7分間でティエルノ・バリーとタニ・オルワセイに得点を許す最悪の立ち上がりとなった。

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バルセロナがリーグ戦の開始7分間で2失点したのは、同じような立ち上がりでレアル・サラゴサと対戦した1981年11月以来だった。 試合後、ペドリは序盤のチームの戦いぶりについて率直に語った。

「試合への入り方がとても悪かった。 早い時間帯に2失点してしまった。 こうした立ち上がりを繰り返さないよう取り組まなければならない。 ビジャレアルのような相手に、毎回逆転できるわけではないからね」 23歳の司令塔は、後半に逆転を果たすきっかけとなった戦術面の変化についても説明した。

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「確かに今日は試合に入るまでかなり苦労した。 前半もPKなどチャンスはあったと思うけど、どうしてもボールが入らなかった。 後半は違うバルサを見せられた」後半のバルセロナは攻撃の姿勢を強めた。 ジェラール・マルティンがペドリのクロスを頭で合わせて1点差に迫り、60分にはフェルミン・ロペスがラミン・ヤマルの横パスを流し込んで同点とした。

さらに67分、パウ・ナバーロがエリック・ガルシアのボールを自陣のゴールに入れ、ホームのバルセロナがこの試合で初めてリードを奪った。 フリック監督による戦術的な変更の中で、フレンキー・デ・ヨングは守備陣の中央に配置された。 ペドリはオランダ代表MFの多才さと類いまれな能力を称賛した。

「僕にとってフレンキーは並外れた選手だ。 素晴らしい、トップクラスの選手だよ。 サイドバックもセンターバックも、あらゆるポジションでプレーしてきた。 その能力ならGKだってできるだろう」と語り、こう続けた。

「時には少し批判されすぎている。 でも彼のプレーをよく見れば、トップクラスの選手だと分かる。 僕らに多くのものをもたらしてくれるんだ」