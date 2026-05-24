ペップ・グアルディオラ監督、10年間の指揮を終え、マンチェスター・シティ監督として就任を終了

ペップ・グアルディオラ監督は、アストン・ヴィラ戦で1-2で敗れ、マンチェスター・シティ監督として10年の在任期間が終了した。彼は試合終了のホイッスルが鳴り、グアルディオラ監督はピッチで感情を爆発させた。この試合は、主力選手ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにとってのラストマッチだった。1月に加入したアントワーヌ・セメニョの11点目でシティが先制したが、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラが反撃した。後半にオリー・ワトキンスが2得点を挙げ、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが2-1で逆転。涙の別れについてグアルディオラは、普段泣かないが、ベルナルドが泣いていて、私も泣いてしまった。特別な瞬間だと語った。10年間の指揮を振り返り、グアルディオラは率直に疲労を語った。本当に疲れた。できることはすべてやった。バルセロナやバイエルンでの思い出も特別だが、ここでの10年ほど重いものはなかった。感動的な送別会が開かれたが、戦術の巨匠は、新時代へ移るプレミアリーグ強豪クラブにとって自分の退任が最善だと語った。グアルディオラは今が適切なタイミングだ。しばらくはこの場所が恋しくなることはないだろう。この決断がクラブと選手たちにとって正しいと深く感じている。クラブがそれを尊重し、理解してくれたことに感謝している。

ペップ・グアルディオラ 監督は、日曜日に アストン・ヴィラ に1-2で敗れ、 マンチェスター・シティ 監督として10年の在任期間が終了した。 彼は試合終了のホイッスルが鳴り、グアルディオラ監督はピッチで感情を爆発させた。

この試合は、主力選手ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにとってのラストマッチだった。1月に加入したアントワーヌ・セメニョの11点目でシティが先制したが、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラが反撃した。 後半にオリー・ワトキンスが2得点を挙げ、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが2-1で逆転。 涙の別れについてグアルディオラは、普段泣かないが、ベルナルドが泣いていて、私も泣いてしまった。 特別な瞬間だと語った。10年間の指揮を振り返り、グアルディオラは率直に疲労を語った。

本当に疲れた。 できることはすべてやった。 バルセロナやバイエルンでの思い出も特別だが、ここでの10年ほど重いものはなかった。 感動的な送別会が開かれたが、戦術の巨匠は、新時代へ移るプレミアリーグ強豪クラブにとって自分の退任が最善だと語った。

グアルディオラは今が適切なタイミングだ。 しばらくはこの場所が恋しくなることはないだろう。 この決断がクラブと選手たちにとって正しいと深く感じている。 クラブがそれを尊重し、理解してくれたことに感謝している





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