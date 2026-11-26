ドイツ最多優勝クラブでの経験を語り、就任当初に直面した問題を明かした。

グアルディオラは2008年から2012年にかけてバルセロナを数々の栄冠に導いた後、1年間の休養を挟み、2013年に バイエルン の監督に就任した。

「最大であり、同時に最も難しい挑戦は、バルセロナを離れ、ユップ・ハインケスの下で3冠を達成したバイエルンがあるドイツへ移ったことだった」と、グアルディオラは一方、5年前に下部組織の監督からトップチームの監督に昇格した際、バルセロナではまったく異なる状況に直面したという。 「私がバルセロナを率いることになったとき、チームはレアル・マドリーに勝ち点18差をつけられてシーズンを終えていた。 そのような状況でチームに加わると、選手たちはたいてい、より注意深く話を聞いてくれる。

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それまでうまくいっておらず、改善を望んでいるからだ」 しかし、チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカールを制したばかりのチームでは事情が違った。