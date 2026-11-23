ペットを家族の一員と捉える意識が広がり、飼い主の暮らしに寄り添う商品やサービスが充実している。ペットと快適に暮らせる住まいや、旅行や災害時にも一緒に過ごせる環境づくりなど、業界の垣根を越えて関連ビジネスが活況だ。市場が拡大する一方、飼育し…

ペットを家族の一員と捉える意識が広がり、飼い主の暮らしに寄り添う商品やサービスが充実している。 ペットと快適に暮らせる住まいや、旅行や災害時にも一緒に過ごせる環境づくりなど、業界の垣根を越えて関連ビジネスが活況だ。

市場が拡大する一方、飼育していない人や動物が苦手な人への配慮も欠かせず、社会全体での共生が課題となる。 セキスイハイム近畿は10月、奈良工場（奈良市）に同社初の3階建てペット共生型賃貸アパートのモデルハウスを開設し、販売を始めた。 既存の住宅商品をベースに、飼い猫が通り道にするキャットウオークや、愛犬が自由に遊べるドッグランを提案する。 杉江孝夫社長は「『ペット共生』という新しい取り組みでオーナーの心をつかみ、郊外でも賃貸経営がうまくいく入居率の安定化や、入居者に満足してもらえる提案にしたい」と意気込む。

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住宅市場では、従来の「ペット可（飼育許可）」から、人とペットが快適に暮らせる「ペット共生型賃貸住宅」の需要が広がっている。 矢野経済研究所によると、2025年度の国内ペット関連市場規模は前年度比2.1％増の約1兆9504億円となる見通しだ。 サービスの多様化・高度化が進んでおり、27年度には約2兆87億円と初めて2兆円を超えると予測する。 住宅各社も、設備だけでなく暮らしを支えるサービスに力を入れる。

旭化成不動産レジデンスはペット共生型賃貸住宅「PAWTNER（パウトナー）」を展開し、専門スタッフによる審査に加え、獣医師やトレーナーへの相談体制を整える。 パナソニックホームズは、多様な機器を通信でつなぐモノのインターネット（IoT）を活用し、外出先から室温や照明を操作できるシステムを採用。 留守番中のペットの快適性に配慮する。 飼い主とペットが一緒に過ごせる範囲は、住まいの外にも広がる。

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航空会社のスターフライヤーは国内線全便で小型犬・猫を客室内に同伴できるサービス「FLY WITH PET！ 」を提供。 JR東海も6月、新幹線の貸切車両で愛犬をケージから出し、座席で一緒に過ごせる「わんわんエクスプレス」を運行し、反響を呼んだ。 災害時の備えにも取り組みが及ぶ。

産業用繊維資材などを手掛けるクラーク（名古屋市）は、避難所でのスペース不足やアレルギー対策に配慮したペット同行避難用テントを販売する。 飼い主と離れずに避難できる環境を整えることも、共生を進める上で重要になる。 ペットと日常生活から旅行、災害時まで一緒に過ごしたいという飼い主の思いが、市場拡大を支えている。 ただ、アレルギーを持つ人や動物が苦手な人とのすみ分けに加え、ニオイや騒音などのトラブルを防ぐマナーの順守も欠かせない。

飼い主への啓発も含め、誰もが安心して過ごせる環境を整えることが、関連市場の成長につながる。 （香西広豊）