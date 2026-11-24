日本ペットホテル協会株式会社緑豊かな人気住宅エリアに、全国ネットワークの知見を活かしたきめ細やかなペットケア拠点を新設|i…

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、共同代表：大田富啓）は、運営するペットホテル「ワンルーク」の131店舗目となる「浜松中央区佐鳴台店」を、2026年12月1日（火）に静岡県浜松市中央区佐鳴台にオープンします。

浜松中央区佐鳴台は、佐鳴湖公園の豊かな自然に隣接しながら、おしゃれなショップやカフェが点在する洗練された閑静な高級住宅街・文教エリアです。 湖畔の散歩道を愛犬と歩く住民も多く、ペットと暮らす上質な日常が根付いた地域として知られています。 浜松市内の犬の登録頭数は2024年度に35,112頭に達しており（浜松市「令和7年度版 浜松市統計書」）、同市におけるペット飼育の広がりを示しています。 浜松中央区佐鳴台店は、ワンルークが一貫して大切にしてきた「我が家のようにリラックスして過ごせるアットホームな空間づくり」を基本コンセプトとしています。

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緑豊かな環境と落ち着いた街並みに調和した店舗づくりを通じ、日常のお出かけから旅行・帰省時まで、ペットを安心して預けられる場所を地域に提供します。 ペットを大切な家族として迎えるファミリー層や、佐鳴湖周辺での散歩・休日のお出かけとともに上質な暮らしを楽しむ地域住民に向けた、高品質なペットケアを届けます。 今回の出店により、ワンルークは国内外のネットワークをさらに広げ、131店舗体制となります。 佐鳴台という地域の個性に寄り添いながら、地域に根ざしたペットケアの拠点として、地域住民とペットの豊かな暮らしを支えていきます。