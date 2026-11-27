「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（２７日、京王アリーナＴＯＫＹＯ） ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈（２１）、森口澄士（２４）＝木下アカデミー＝は今季ベストの６９・７８点をマーク...

ペア “ゆなすみ”長岡・森口組はＳＰ２位発進「りくりゅう先輩をきっかけにペアを知ってくださった方々に、こういうペアもいるんだと」今季ベストで初のＧＰファイナル進出視野ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈（２１）、森口澄士（２４）＝木下アカデミー＝は今季ベストの６９・７８点をマークし、２位につけた。

ミラノ五輪銅メダルのハーゼ、ボロディン組（ドイツ）が７５・２１点で首位発進を決めた。 ミラノ五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦、木原組が引退し、日本のペアのエースとして臨む今季。 中国杯で初の表彰台となる３位に入った“ゆなすみ”は日本での大会でさらなる飛躍を狙う中、「ピアノ協奏曲第２番」にのり、冒頭のトリプルツイストを成功させると、続くジャンプも成功。 スロー３回転サルコーはややこらえる形となったが、豪快なリフト、デススパイラル、華麗なスピン、滑りで魅了した。

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演技後、長岡は「１年ぶりの日本での試合で温かい歓声に包まれながら、スロージャンプで少しミスがありましたけど、大きなミスなく演技ができてよかった」と、充実の表情で振り返り、「五輪、りくりゅう先輩をきっかけにペアを知ってくださった方々もいると思うので、こういうペアがいるんだと思ってもらえたらうれしいし、応援したいと思えるような演技をみせたい」と、フリーに向けて意気込んだ。 初のＧＰファイナル進出も狙う。 森口は「（日本での試合で）あ、僕らのホームやという気持ちになって、気合も入って、少しプレッシャーもあったんですけど、乗り越えられた。 明日もいい結果を出せたら」と、力を込めた。