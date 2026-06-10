ベンフィカ、マルコ・シルバ新監督を発表：モウリーニョはレアル・マドリードへ電撃復帰

ベンフィカがマルコ・シルバ氏の監督就任を発表。一方、ジョゼ・モウリーニョ氏はレアル・マドリードに復帰するため退任。シルバはフルハムから帰還し、長期契約を結ぶ見込み。モウリーニョの退任は契約解除金で決着。

ベンフィカ は、 マルコ・シルバ 氏の新監督就任を正式に発表し、エスタディオ・ダ・ルスに新たな時代が幕を開けた。 シルバ氏はプレミアリーグのフルハムで5年間指揮を執った後、契約満了に伴いポルトガルへ帰還する。

ベンフィカとの契約は2027-28シーズンまでで、2028-29シーズンへの1年延長オプションが付随する。48歳のシルバ氏は、ハル・シティ、ワトフォード、エバートンでの指導経験を経てイングランドで確固たる評価を築き、フルハムでは安定した戦績を残してきた。 特に、限られた予算の中でのチーム構築能力や、若手選手の育成手腕は高く評価されている。 彼の就任は、クラブのレジェンドであるジョゼ・モウリーニョ氏がレアル・マドリードへ電撃復帰するために退任したことと同時期に行われた。

モウリーニョ氏は今季9月にベンフィカの指揮官に就任し、プリメイラ・リーガで3位、無敗記録を達成するなど短期間で印象的な結果を残した。 しかし、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、クラブに往年の栄光を取り戻すべく、モウリーニョ氏の獲得に動いた。 スペインの巨人は、ポルトガルとの契約解除金として1300万ポンド（1500万ユーロ）を支払うことで合意し、モウリーニョ氏は2010年から2013年にかけて大きな成功を収めたクラブに戻ることとなった。

その前任期中、モウリーニョ氏はバルセロナのリーグ独占を阻止し、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを制覇している。 ベンフィカは公式声明で、レアル・マドリードがモウリーニョ監督の契約解除条項1500万ユーロを支払い、本人も同意したと発表。 クラブはモウリーニョ氏の今後の活躍を祈念し、彼の第二期はわずか数か月で幕を閉じた。 一方、シルバ監督のキャリアは輝かしい。

彼はスポルティングCP加入前、エストリル・プライアを2部から率いて2年連続でヨーロッパリーグ出場権を獲得。2014-15シーズンにはスポルティングをリーグ3位に導き、ポルトガルカップ決勝でSCブラガを破って優勝した。 また、ギリシャのオリンピアコスでは2015-16シーズンにリーグ制覇を達成している。 今回、ルイ・コスタ会長の下で、シルバ氏はベンフィカの6人目の監督となる。2021年以降、ジョルジェ・ジェズス、ロジャー・シュミット、ブルーノ・ラジェが指揮を執ったが、リーグ優勝を果たしたのはシュミットだけである。

シルバ氏には、クラブを再びポルトガルサッカーの頂点に導くことが期待されている。 彼の戦術的な柔軟性と、選手とのコミュニケーション能力は、チームに新たな活気をもたらすだろう。 また、フルハムで培ったプレミアリーグでの経験は、欧州コンペティションでの戦いに役立つと見られている。 ベンフィカのファンは、シルバ氏の下でチームが攻撃的で魅力的なサッカーを展開することを期待している。

一方、モウリーニョ氏のレアル・マドリード復帰は、スペインサッカー界に大きな波紋を広げている。 アルバロ・アルベロア前監督の退任が火曜夜に発表され、モウリーニョ氏の復帰への道が開かれた。 マドリードは声明で、アルベロアの契約終了に合意したことを発表し、彼の長年の献身に感謝を示した。 モウリーニョ氏は、エスタディオ・ダ・ルスでの短い任期を終え、再びサンティアゴ・ベルナベウの指揮を執る。 彼の復帰がクラブにどのような影響を与えるか、注目が集まっている





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