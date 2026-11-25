ポルトガル・リスボンのベンフィカと対戦したレアル・マドリーは、アディショナルタイムの失点によりUEFAチャンピオンズリーグのプレーオフ出場が決定的となり、物議を醸す対戦へとつながる展開となった。

ポルトガルのリスボンで展開された UEFAチャンピオンズリーグ のリーグフェーズ最終節において、地元 ベンフィカ がスペインの名門 レアル・マドリー との直接対決で引き分けに持ち込んだ。この結果、 レアル・マドリー は順位を8位以下へ転落させ、プレーオフへの進出を余儀なくされる事態となった。

トルビンの劇的ゴールでレアル・マドリーが首位争いから脱落

試合はレアル・マドリーにとって、引き分けであってもプレーオフを回避できる状況で迎えていた。しかし、ベンフィカのウクライナ人ゴールキーパーであるアナトリー・トルビンが試合終了間際のアディショナルタイムにゴールを決めたことで、展開は急変した。トルビンの得点によりベンフィカのプレーオフ進出が確定し、一方レアル・マドリーは上位8位に入ることができずに敗戦の形となった。

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人種差別問題を含む両チームの歴史的対立関係

その後行われた抽選の結果、レアル・マドリーとベンフィカは再び直接対決することになり、この展開は大きな物議を醸し出すことになった。リスボンで行われた1stレグの試合では、レアル・マドリー所属のヴィニシウス・ジュニオールがベンフィカの選手プレスティアンニから人種差別的な侮辱を受けるという深刻な出来事が記録されている。

昨シーズンの欧州敗退と今シーズンのプレーオフ戦績

レアル・マドリーは昨シーズン、リヴァプール、マンチェスター・シティ、ベンフィカの3チームに3敗を喫し、リーグフェーズを9位で終えたことでプレーオフに進出せざるを得ない状況に追い込まれていた。今シーズンのプレーオフでも、ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティと対戦し、ホーム&アウェイの両試合で勝利してイングランドの強敵を退けた実績がある。

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アルバレスとの論争と過去の欧州における敗因分析

次のラウンドではアトレティコ・マドリーと激突し、PK戦で決着がついたこの一戦は、フリアン・アルバレスの二度蹴りをめぐって大きな論争を呼んだ。その過去のシーズンのレアル・マドリーの欧州での戦いは、準々決勝でアーセナルの前に幕を閉じ、昨シーズンはバイエルン・ミュンヘンに敗れて敗退している。ドイツのチームとの対戦では、アーセナル戦と比べて準決勝進出にあと一歩のところまで迫っていた歴史がある。

レアル・マドリーとベンフィカの対戦がもたらす影響

レアル・マドリーが再びベンフィカと対戦することは、単なる技術的な勝負を超えた意味を持つ。トルビンの劇的なゴールによりプレーオフへの道が閉ざされたことへのリベンジを懸けた試合であり、前回の試合で起きた人種差別問題などの感情的な要素が、今回の対戦にも強い影を落としている。レアル・マドリーは過去の敗戦の反省材料を糧に、欧州の頂点へと向かうための重要な試練を乗り越えなければならない。