ベントレーモーターズは11月17日、ブランド初の電気自動車「トルカル」の発売に伴い、ファッション界のアイコン藤原ヒロシ氏をグローバルブランドアンバサダーに任命した。両者のコラボレーションと今後の戦略の詳細を伝えた。

英国の高級車メーカー、 ベントレーモーターズ は11月17日（現地時間）、ブランド史上初の純電気自動車（EV）「 トルカル 」の登場に向けて重要な展開を発表した。この新たなプロジェクトの一環として、日本のファッションおよびカルチャー界の重鎮である 藤原ヒロシ 氏が、グローバルブランドアンバサダーに正式に任命されたことを明らかにした。この人事は、伝統的なラグジュアリーブランドが次世代のモビリティとカルチャーをどう融合させるかを示す大きな一歩となる。

藤原ヒロシのベントレー入社と背景

藤原ヒロシ氏は、東京の裏原宿ストリートウェアムーブメントのパイオニアとして知られ、自身のデザインスタジオ「フラグメントデザイン」の創設者である。40年以上にわたりファッション、音楽、デザインといった多岐にわたる分野で活動し、世界的な影響力を持ってきた人物である。ベントレーモーターズが同氏の起用を決定した背景には、藤原氏が過去にベントレーの「コンチネンタルGT」を愛車として所有し、同ブランドのファンであったという事実もある。

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トルカルのプロジェクトに関連して、藤原氏は英国クルーのベントレー本社を訪問した。その際、同社のオーダーメイド部門であるマリンチームがこだわる細部への追求ぶりに深く感銘を受けたとされる。この経験が、ブランドアンバサダーとしての役割を受け入れる決定的な要因となったと考えられる。ベントレーは、単なる車の販売ではなく、職人技とデザイン哲学を共有するパートナーを求めている。

ブランド哲学の融合と新しい視点

藤原ヒロシ氏はアンバサダー就任に伴い、以下のコメントを発表している。ベントレーを所有していた経験から、ブランドの内部を見学できる機会を得られたことを嬉しく思っていると述べた。自動車業界の専門家ではない立場ゆえに、伝統的な枠組みにとらわれない新しい視点を提供できればとの願いを示した。伝統を大切にしつつ、ベントレーがどのように進化していくのかに関心を持ち、今後も多くのベントレーに乗ることを楽しみにしていると語った。

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これに対し、ベントレーモーターズのマーケティングディレクターであるベン・ワッタム氏は、藤原氏の能力を高く評価している。ワッタム氏によれば、藤原氏は単にトレンドを追うのではなく、自らトレンドを創造する存在である。数十年にわたりカルチャーの最前線で活動し、次に何が来るかを見抜く類まれな直感を持っているという。

また、ワッタム氏は過去に手がけてきた数々のコラボレーション事例を挙げ、藤原氏が伝統あるブランドの本来の魅力を損なうことなく、まったく新しい視点をもたらす稀有な才能であることを指摘した。伝統への深い敬意と、未来に対する創造的な好奇心の融合は、ベントレーの企業哲学と強く共鳴している。両者は、これからどのような未来を創り出せるのかを強く期待している。

EV戦略と市場における位置づけ

此次の人事発表は、ベントレーが電動化転換期において文化的な信頼性をどう構築するかが焦点となる。トルカルはブランド初のバッテリEVであり、従来の内燃機関車とは異なる価値提案が求められる。藤原ヒロシ氏の起用により、自動車好きだけでなく、ファッションやアート分野の消費者にもブランドメッセージが届くことが期待される。

ベントレーは、高級車市場において電気自動車の需要が高まる中、独自のエコシステムとラグジュアリー体験を提供する戦略を進めている。マリンチームによる細部へのこだわりは、電動化による機械的な変化よりも、内装やカスタマイズ性における伝統的なラグジュアリー感を強化する方向性にある。藤原氏の視点が、このカスタマイズ市場での新たな可能性を拓く鍵となる可能性がある。